Пьяный футболист сборной России попал в громкий скандал

Иван Игнатьев / ФК Рубин

Футболист молодежной сборной России и форвард казанского Рубина Иван Игнатьев попал в громкий скандал во время отпуска.

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram, футболист громко и со скандалом отметил свой день рождения.

Он опубликовал видео, как 23-летнего нападающего в состоянии алкогольного опьянения охранники силой выводили из одного из ночных клубов Красноярска.

Футболист праздновал свой день рождения со своими друзьями, во время чего он в грубой форме высказался в адрес кого-то из посетителей заведения либо его работников.

"Там Ваня отдыхал со своими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой", - говорится в сообщении.

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Также были опубликованы фото Игнатьева, сидящего за барной стойкой в ночном клубе.

Отметим, российские футболисты не раз попадали в скандалы. В 2019 году российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала, вызвавшего большой общественный резонанс.

Спортсмены в Москве отметили годовщину дружбы и устроили две драки за утро. Они избили сделавшего им замечание водителя ведущей Первого канала в центре столицы, а вскоре после этого устроили потасовку в кафе, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга.

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Сначала в отношении футболистов было возбуждено дело по статье УК "Побои", а позже - по более тяжелой статье "Хулиганство".

Они несколько месяцев отсидели за содеянное.

Как ранее сообщали, бывший футболист юношеской сборной Украины и полтавской Ворсклы Олег Мищенко опубликовал в соцсетях видео с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина.

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