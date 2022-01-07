УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Пьяный футболист сборной России попал в громкий скандал

7 января 2022, 23:31

Футболиста Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии опьянения.

Иван Игнатьев
Иван Игнатьев / ФК Рубин

Футболист молодежной сборной России и форвард казанского Рубина Иван Игнатьев попал в громкий скандал во время отпуска.

Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram, футболист громко и со скандалом отметил свой день рождения.

Он опубликовал видео, как 23-летнего нападающего в состоянии алкогольного опьянения охранники силой выводили из одного из ночных клубов Красноярска.

Футболист праздновал свой день рождения со своими друзьями, во время чего он в грубой форме высказался в адрес кого-то из посетителей заведения либо его работников.

"Там Ваня отдыхал со своими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой", - говорится в сообщении.

Реклама

Также были опубликованы фото Игнатьева, сидящего за барной стойкой в ночном клубе.

Отметим, российские футболисты не раз попадали в скандалы. В 2019 году российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала, вызвавшего большой общественный резонанс.

Спортсмены в Москве отметили годовщину дружбы и устроили две драки за утро. Они избили сделавшего им замечание водителя ведущей Первого канала в центре столицы, а вскоре после этого устроили потасовку в кафе, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга.

Читайте также"Хохлы болели за Джошуа, у бандеровцев подгорает": в РФ опозорились после триумфа Усика

Сначала в отношении футболистов было возбуждено дело по статье УК "Побои", а позже - по более тяжелой статье "Хулиганство".

Они несколько месяцев отсидели за содеянное.

Как ранее сообщали, бывший футболист юношеской сборной Украины и полтавской Ворсклы Олег Мищенко опубликовал в соцсетях видео с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина.

Читайте также:

viber
футбол футболисты сборная России
Сейчас вы просматриваете новость «Пьяный футболист сборной России попал в громкий скандал». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Какие привычки приносят бедность и разочарованияКакие привычки приносят бедность и разочарования Какие недорогие продукты лучше всего для похудения - комментарий эндокринологаКакие недорогие продукты лучше всего для похудения - комментарий эндокринолога Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022 Любовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайнаЛюбовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайна Как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире" - 20-летняя Тилан БлондоКак сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире" - 20-летняя Тилан Блондо
23:51

Можно ли быстро привести тело в форму после новогодних застолий - комментарий эксперта

23:31

Пьяный футболист сборной России попал в громкий скандалВидео

22:57

Бросила в пакет малышку: в Харькове женщина родила ребенка и выбросила его с пятого этажаВидео

22:47

"Умер он от побочных эффектов": победитель "Танцев со звездами" рассказал о семейной трагедии

22:42

Блинкен назвал тактику России для нападения на УкраинуВидео

Реклама
22:20

80 гривен за квадратный метр: жители Днепра не "вывозят" сумасшедшие сумы в платежкахВидео

22:15

Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачуВидео

21:55

"Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка": рецензия на фильм "Король Ричард"Видео

21:30

Что делать с плохим самочувствием при нормальном давлении: советы кардиолога

21:14

"Просто ракета": звездная легкоатлетка сразила эффектным нарядом и засветила грудь

20:55

Блинкен обсудил с Кулебой реакцию США и союзников на агрессию РФ: что решилиВидео

20:18

Все в ямах: в Украине развалилась международная трасса Киев - ЧопВидео

19:55

В Казахстане застрелили известного музыканта и режиссераВидео

19:53

Ушла легенда: не стало первого темнокожего актера, получившего Оскар за лучшую мужскую роль

19:43

Дорофеева в одних трусиках устроила жару на Карибах

19:29

Войска РФ и угроза новой войны: НАТО провело закрытое заседание перед переговорами с Россией

19:25

Франция и Германия созывают встречу в нормандском формате: Макрон сделал заявлениеВидео

18:55

Стремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 годумнение

18:42

Больше 23 тысяч гривен: в Украине резко вырастут зарплатыВидео

18:41

Споткнулся о миску с кипятком: в Днепропетровской области из-за ожогов умер 4-летний мальчик

Реклама
18:07

Приметы на 8 января: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

18:01

Мороз будет опасным: в Украине резко похолодаетВидео

17:44

16-этажку в Киеве начали отапливать дровами: у жильцов нет выбора

17:33

Потерял много крови: в Николаеве подросток пытался себя убить после ссоры с родными

17:24

Все лицо обгрызли собаки: в Днепре нашли труп женщиныВидео

17:14

Самый вкусный и простой рулет из лаваша на завтрак: готовить всего 10 минутВидео

16:40

Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожанияВидео

16:34

Почему ходить без шапки зимой вредно для тела: комментарий экспертов

16:28

Пытались лечиться сами: во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семьяВидео

16:11

Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанныхВидео

15:48

Резкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифовВидео

15:39

"Обалдеть, голос почти как у мамы": выступление Ани Лорак с дочкой очаровало фанов

15:37

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть в феврале

15:01

Перед смертью изнасиловали и пытались сжечь: под Днепром нашли обнаженное тело женщины

14:58

На Прикарпатье авто слетело с холма и "приземлилось" на крышу жилого дома

14:53

Во Франции пригрозили РФ закрыть Северный поток-2 в случае вторжения в УкраинуВидео

14:15

"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал, руководивший захватом КрымаВидео

13:56

Лукашенко собрался втянуть Украину в "союз" с РФ, Беларусью и КазахстаномВидео

13:53

В США умер легендарный режиссер фильмов "Последний киносеанс" и "Маска"

13:22

В Раде спрогнозировали сроки новой волны COVID-19 и назвали условие отмены карантинаВидео

Реклама
13:05

Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы

13:00

Гороскоп на завтра, 8 января 2022: Близнецам – исполнение желаний, Девам – семейные проблемы, Весам – увеличение доходаВидео

12:57

СБУ проводит проверки у казахских активистов в Украине: в ведомстве объяснили причинуВидео

12:42

Дело Порошенко: в ГБР открестились от ареста активов двух каналовВидео

12:16

В Минюсте объяснили, можно ли получить субсидию с долгами по алиментах

11:48

"Слуга" Тищенко насмешил украинцев: вместо Рождества поздравил с Пасхой

11:12

АТО в Казахстане: Токаев приказал стрелять на поражение по демонстрантамВидео

10:48

Зеленский прямо с горы в Карпатах поздравил украинцев с Рождеством

10:41

Любовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайнаВидео

10:40

15-летний подросток принял роды у матери: чем закончилась дикая история на ВолыниВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять