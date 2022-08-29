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Российский футболист назвал убийства украинцев "вынужденной мерой" и заявил о "горстке уродов"

29 августа 2022, 20:06

По словам российского спортсмена, "Европа потом будет отвечать" за то, что случилось в Украине.

Валерий Цветков
Валерий Цветков / ФК Зенит, pixabay

Бывший российский футболист Зенита Валерий Цветков поддержал войну в Украине и убийство украинцев.

Как заявил экс-футболист, США и Европа развязали боевые действия. В интервью Sport24.ru он назвал "вынужденной мерой" нападение России на нашу страну.

По его словам, в Украине якобы запрещают русский язык.

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"Происходящее сейчас – вынужденная мера. Я бы встал на дыбы, если бы у нас такие националисты и бандеровцы бегали по Питеру и заправляли всем, чем можно. Украинцы запрещают русский язык – я просто в шоке. Европа потом будет отвечать за то, что случилось. Приедут и посмотрят, как относятся к Бандере и украинцам и как – к нашим ребятам, спасающим Лисичанск", - заявил спортсмен.

Он заявил, что к украинскому народу относится якобы уважительно и по-своему любит.

"До глубины души жалко пацанов, которых выдергивают в окопы, и нам приходится их уничтожать. Какая-то горстка уродов создала против России анти-Россию. Это просто невозможно. Но так пресса и телевидение влияет на ум людей. Американцы профессионалы по влиянию на мозги масс. Ничего, поплатятся за это", – сказал Цветков.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских захватчиков, погиб буковинский футболист - 28-летний Юрий Царик.

В 2012 году мужчина был призван на службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил в Отдельной президентской бригаде им. Богдана Хмельницкого. С марта 2021-го причислен к личному составу воинской части города Краматорск.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины 17 июля при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

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