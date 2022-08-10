В боях за Украину погиб 28-летний буковинский футболист

​ Юрий Царик погиб, защищая Украину / Фото chernivtsisport.com, pixabay.com

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб буковинский футболист - 28-летний Юрий Царик.

В 2012 году мужчина был призван на службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил в Отдельной президентской бригаде им. Богдана Хмельницкого. С марта 2021-го причислен к личному составу воинской части города Краматорск, сообщает Черновцы Спорт.

В первенстве Украины Царик выступал за черновицкую "Буковину". Выступал за любительские команды Черновицкой области "Буковина-2", ФК "Киселев", ФК "Боровцы", МСК "Кицмань", а также "Пробий" (Городенко, Ивано-Франковская область).

В сезоне-2017/18 Юрий сыграл один матч за черновицкую "Буковину".

Друзья, знакомые и односельчане говорят, что Юрий был настоящим патриотом Украины, "человеком с большой буквы", всегда жизнерадостным, улыбающимся, коммуникабельным, искренним, добрым, приветливым, энергичным. Он был настоящим лидером, всегда умевшим объединить вокруг себя много людей.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело Героя из-под обстрелов.

Также в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины 17 июля при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

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