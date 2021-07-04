Сборной Украине устроили овации в Борисполе после возвращения с Евро-2020

Сегодня сборная Украины по футболу после окончания выступления на чемпионате Европы-2020 прилетела в Киев. Самолет с футболистам приземлился в международном аэропорту Борисполь.

Несколько сотен фанатов пришли лично встретить своих героев и поздравить их с достойным выступлением на континентальном первенстве.

Среди рядовых болельщиков были и звезды шоу-бизнеса: солист группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко со сцены обратился к фанатам.

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"Спасибо огромное за эту поддержку", - начал Шевченко, но его оборвали скандированием "Шева, Шева". - "Я благодарен вам. Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на игры. Мы благодарим всех, кто болел за нас в Украине, мы чувствовали вашу поддержку. Благодарю ребят за самоотдачу, игру. Слава Украине!", - сказал Шевченко.

Болельщики и фанаты сборной Украины, пока остальные игроки сборной покинули сцену и здание аэропорта, прорвали оцепление и зажали между собой Александра Зинченко до тех пор, пока он всем не раздал автографы.

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