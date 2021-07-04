"Безвольные и бесхарактерные": легенда киевского Динамо разнес сборные Украины и России за Евро-2020

Заваров не увидел борьбы от сборной Украины в матче с Англией / sport-xl.net

Национальная сборная Украины по футболу случайно вышла с третьего места в плей-офф Евро-2020. Попадание в четвертьфинал является результатом недооценки украинцев со стороны шведов. В игре с Англией следовало бы показать характер и борьбу, однако сборная не продемонстрировала должной воли к победе, а тренерский штаб не принял нужных решений. То же самое можно сказать и о сборной России – "безвольные" и "бесхарактерные". Об этом заявил Александр Заваров, украинский тренер, известный в прошлом своими выступлениями за киевское Динамо и туринский Ювентус.

В комментарии РБК он сказал о том, что сборная Украины в четвертьфинальной игре на Евро-2020 с командой Англии не показала должных качеств для достижения позитивного игрового результата. Тренерский штаб также фактически провалил игру.

"Сборная Украины играла в группе, случайно вошла с третьего места. В 1/8 шведы, думаю, недооценили сборную Украины и поплатились за это. А со сборной Англии нужно было вытягивать все свои качества — и моральные, и физические, и футбольные, биться, бороться, атаковать. Но украинцы были безвольные, бесхарактерные, никаких тактических планов я не заметил, никакой тренерской мысли не было, ни злости у футболистов", - сказал Заваров.Читайте также"Спасибо, что не 7:0": в Сети спорят о разгромном поражении сборной Украины в матче с Англией

По его словам, украинские игроки не получили ни одной желтой карточки, что свидетельствует о нежелании бороться за результат. Сборная демонстрировала медленный темп игры и разочаровала своим отношением к матчу.

"Никаких столкновений не было. Разочаровали очень сильно. С первой до 90-й минуты полупешком ходили, кроме, может быть, Романа Яремчука, нападающего. Неважно выглядели", - считает Заваров.

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Кроме того, он подверг критике и сборную России, которая и вовсе заняла последнее место в своей группе на Евро-2020, а финальную игру группового этапа проиграла Дании со счетом 1:4. Россияне, как утверждает тренер, также не показали характер.

"То же самое скажу и про сборную России — они были безвольные, бесхарактерные", - подчеркнул Александр Заваров.

Поражение сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020