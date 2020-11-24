В Крыму скончался украинский футболист

Спортсмен ушел из жизни после тяжелой травмы.
В одной из больниц города Севастополя скончался 32-летний украинский футболист крымского клуба СКЧФ Юрий Плешаков. Спортсмен ушел из жизни после тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщает паблик Севастопольские фанаты.
По информации, Плешаков выступал на позиции нападающего и в составе ФК "Севастополь" в сезоне 2006/07 выиграл Вторую лигу и вышел в Первую лигу.
В сезоне 2009/10 Плешаков забил 16 мячей в 31 матче Первой лиги и стал вторым бомбардиром турнира "Севастополь" в этом сезоне смог стать победителем и выйти в Премьер-лигу.
В ноябре 2009 года Павел Яковенко вызвал Плешакова в состав молодежной сборной Украины до 21 года на матч против Бельгии.
Также в карьере Юрия были белорусская "Белшина", черниговская "Десна" и днепродзержинская "Сталь".
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