В Крыму скончался украинский футболист

Умер футболист Юрий Плешаков

В одной из больниц города Севастополя скончался 32-летний украинский футболист крымского клуба СКЧФ Юрий Плешаков. Спортсмен ушел из жизни после тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщает паблик Севастопольские фанаты.

По информации, Плешаков выступал на позиции нападающего и в составе ФК "Севастополь" в сезоне 2006/07 выиграл Вторую лигу и вышел в Первую лигу.

В сезоне 2009/10 Плешаков забил 16 мячей в 31 матче Первой лиги и стал вторым бомбардиром турнира "Севастополь" в этом сезоне смог стать победителем и выйти в Премьер-лигу.

В ноябре 2009 года Павел Яковенко вызвал Плешакова в состав молодежной сборной Украины до 21 года на матч против Бельгии.

Также в карьере Юрия были белорусская "Белшина", черниговская "Десна" и днепродзержинская "Сталь".