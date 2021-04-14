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В Риге из авто с номерами РФ застрелили украинского футбольного агента

14 апреля 2021, 21:47
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Беззубов успел протаранить BMW, после чего его авто выехало за пределы дороги и пробило ограждение. На кузове авто остались следы от пуль.

В Латвии убили украинского футбольного агента

В столице Латвии Риге в среду, 14 апреля, застрелили украинского футбольного агента Романа Беззубова, пишет местное издание jauns.lv.

Убийство произошло, когда Беззубов находился за рулем своего Volkswagen. Он притормозил, чтобы уступить дорогу, когда перед ним остановился черный BMW X5. Из BMW открыли стрельбу, в результате которой агент был смертельно ранен.

По данным СМИ, Беззубов успел протаранить BMW, после чего его авто выехало за пределы дороги и пробило ограждение. На кузове авто остались следы от пуль.

Также сообщается, что во время нападения на BMW были российские номера, но не исключено, что преступники могли умышленно заменить их. К убийству были причастны как минимум два человека.

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Что известно о Романе Беззубове:

41-летний Беззубов был агентом украинского чемпиона мира U-20 Николая Мусолитина, который выступает за польскую Лехию, а также голкипера Андрея Кожухаря, игравшего за Черноморец и латвийскую Вальмиеру. Ранее Беззубов был футболистом и выступал в Латвии.

Двойное убийство в Одессе - о чем ранее писал Главред:

  • В среду, 20 января, в Одессе на улице был задержан мужчина, у которого в руках была голова, отделенная от тела.
  • Задержанный был обмотан человеческими внутренними органами.
  • Мужчина убил своего отца и еще одного человека.
  • Одному из погибших убийца распорол брюшную полость, а другому отчленил голову.
  • Подозреваемым в убийстве оказался Дмитрий Игоревич Пономаренко (30-летний одессит). Он работал в компании Оле Дюк, однако был уволен "за психическую нестабильность на работе и пребывание в наркотическом опьянении".

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