Инсайдер показал, как может выглядеть iPhone 13 с новым дизайном камер

iPhone 13 Product Red появился на рендерах / Reuters

Несмотря на то, что до выхода нового телефона Apple остаётся около полугода, в Сети регулярно появляются всё новые подробности и изображения новинок.

В этот раз известный инсайдер xleaks7 и ресурс Pigtou на основе инженерных чертежей создали качественные рендеры 5.4-дюймового iPhone 13 в красном цвете (PRODUCT RED) – у него уменьшенная по сравнению с нынешними Айфонами "челка" и новый дизайн камер.

Самое большое изменение, как вы можете видеть на изображениях, – это задняя часть телефона, где мы имеем дело с немного другой основной камерой. В частности, объективы камер, расположены по диагонали, а не друг под другом. Ожидается, что такой же дизайн получит и 5.4-дюймовый iPhone 13 mini. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат камеру с тремя датчиками изображения, расположенными так же, как у прошлогодних моделей.

Как уже неоднократно сообщалось, новый Айфон будет использовать новейшую технологию D-ToF (Direct ToF), которая заменит Face ID и уменьшит размер пространства, необходимого для системы распознавания пользователей по лицам. Кроме того, следующие смартфоны линейки iPhone будут обладать более совершенными камерами – например, сверхширокоугольная камера сможет лучше снимать в темноте. В обновлении также появятся режимы астрофотографии и портретной видеосъёмки.

Ранее авторитетный аналитик Мин-Чи Куо подтвердил, что Apple вернется к прежнему графику выпуска, а поэтому проведет традиционную презентацию в сентябре, а не в октябре, как это случилось в 2020 году.

Таким может быть iPhone 13

А уже 20 апреля, в 20:00 по Киеву состоится первая в этом году онлайн-презентация Apple. Мероприятие пройдёт под лозунгом "Полный расцвет", видимо, таким образом компания подчеркнула, что нас ждёт немало весенних новинок.

Из ожидаемых анонсов: новые iPad Pro, AirPods 3 и метки AirTag для поиска вещей.