В Украине предложили изменить название Донецкой области

Граждане полагают, что Мариуполь достоин стать центром области / mrpl.city

В Украине граждане предложили лишить город Донецк статуса областного города и передать эти полномочия Мариуполю.

"Предлагаю лишить город Донецк статуса областного города и передать эти полномочия городу Мариуполь. Причина такого решения основывается на том, что руководство и жители - этого города в своем большинстве проявили нелояльность к государству Украина и стали на сторону русских оккупантов. В противоположность им жители Мариуполя выступили на стороне независимого государства Украина и принимали активное участие в ее защите от российской оккупации", - сказано в петиции, которая зарегистрирована на сайте президента Петра Порошенко.

Автор петиции Александр Копачов подчеркивает, что значительная часть населения Мариуполя участвует в волонтерском движении и поддерживает армию Украины и считает ее своей защитницей, которая принесла мир на ее территорию.

"За мужество и стойкость, проявленную во время военных действий по защите Украины и подконтрольных ей территорий, присудить статус города героя", - написал Копачов.

Петиция зарегистрирована 19 февраля 2019 года. Президент ее рассмотрит в том случае, если она наберет необходимое количество подписей.

Напомним, Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Ранее Конституционный суд разрешил переименовать Кировоградскую область. Регион стал Кропивницким.