Зеленский рассказал, будет ли ездить на работу на велосипеде в случае победы на выборах

31 марта 2019, 16:19

Шоумен и кандидат дал экспресс-комментарий журналистам.

Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько / постер к х/ф Слуга Народа-2

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что не против приезжать на работу на велосипеде в случае победы на выборах.

Об этом он заявил в комментарии порталу УН. "Да, а почему нет? Во-первых, это удобно. Я могу" - сказал Зеленский.

К этому кандидат присовокупил, что его охрана наверняка не одобрил поездок на велосипеде, поскольку не сможет тогда гарантировать его безопасность.

Напомним, Зеленский отдал свой голос на выборах президенты Украины в избирательном участке, расположенном в здании Колледжа морского и речного флота в Оболонском районе Киева. Сразу после того, как произвел бросок бюллетеня в щель урны, кандидат заявил журналистам, что отдал свой голос за "очень достойного человека". Далее он раскрыл, чем займется, если не выиграет президентские выборы 2019, а также поведал, куда и зачем совершит визиты, если станет президентом.

По состоянию на 16.00 из числа кандидатов в президенты Украины (кроме Зеленского) проголосовали Юлия Тимошенко, Олег Ляшко (который прямо на участке нарушил законодательство Украины), Юрий Бойко, Александр Вилкул, Петр Порошенко (с которым на голосовании произошел семейный казус), Анатолий Гриценко.

К слову, Центризбирком принял документы и зарегистрировал 44 кандидата на пост президента Украины. Однако еще до 31 марта пятеро из них (Андрей СадовыйДмитрий ГнапЕвгений МураевСергей Кривонос и Александр Мороз) объявили о снятии своих кандидатур с выборов президента Украины 2019.

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