Он поражает: как Зеленский провел гениальную избирательную кампанию – Financial Times

Владимир Зеленский / УНИАН

Выборы 2019 года являются самыми непредсказуемыми с тех пор, как страна обрела независимость в 1991 году. Предвыборная гонка, в которой участвуют почти 40 кандидатов доказала, что Украина является конкурентоспособной, хотя и несовершенной демократией. Об этом идет речь в материале Financial Times, перевод которого публикует Главред.

Украинский комик и политический новичок Владимир Зеленский поднялся на вершину социологических опросов, а это свидетельствует о том, что Украина также не застрахована от волны анти-истеблишмента, охватившей и другие демократические страны.

Читайте такжеРейтинг Зеленского в полтора раза выше рейтинга Порошенко и Тимошенко – опросНеопределенность расстраивает украинцев, иностранных инвесторов и влиятельных бизнесменов-олигархов, поскольку страна все еще находится в состоянии войны с поддерживаемыми Москвой сепаратистами на Донбассе и зависит от кредитов Международного валютного фонда для обслуживания своих долгов.

Телегеничный Зеленский провел гениальную кампанию, целью которой является не столько превращение его из знаменитости в кандидата в президенты, сколько стирание граней между развлечением и политикой. Премьера популярного ситкома "Слуга народа 3", в котором он играет честного учителя истории средней школы, ставшего президентом, должна была состояться в эту субботу за несколько часов до того, как избиратели пойдут на избирательные участки. Но вмешались наблюдатели за выборами в Украине и шоу перенесли.

Зеленский избегал дебатов с другими кандидатами, дал мало исчерпывающих интервью и придерживался общих соображений на встречах с иностранными инвесторами. Смешивая шутки и хорошее умение произвести эффект, он спровоцировал народный гнев против бедности и постоянной коррупции при действующем президенте Петре Порошенко.

"Сегодня во время нашего концерта здесь такая атмосфера, что мне кажется, если бы Петр (Порошенко, - ред.) был здесь, он бы тоже проголосовал за меня", - пошутил Зеленский на переполненном стадионе в Днепре, который вмещает более 30 тыс человек. Здесь проходил концерт, прямая трансляция которого велась на Facebook. Русскоязычный еврей часто подшучивал над украинским национализмом, но все же концерт закончился зажигательным исполнением государственного гимна.

Читайте такжеПолитолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов ЗеленскогоОпрос Центра Разумкова, опубликованный на этой неделе показал, что у Зеленского сейчас рейтинг на уровне 19%, а у Порошенко – 16%, и это указывает на то, что они оба войдут во второй тур 21 апреля. Юлия Тимошенко, двухкратный премьер-министр, которая долгое время возглавляла предвыборную гонку, немного потеряла обороты, но может показать себя лучше, чем 12%, указанных в опросе.

Шансы Порошенко на переизбрание были не очень большими полгода назад. Он восстановился благодаря патриотической кампании, расколу между украинской и русской православными церквями, закону о приоритете украинского языка и его достижениям в создании украинской армии. Он помог закрепить украинскую национальную идентичность, и страна больше не стоит на перекрестке в отношении ее западного направления. Правда, для многих избирателей главными проблемами остаются коррупция и отсутствие личной пользы от колеблющегося экономического роста.

"Я не могу сказать, что в Украине улучшилась жизнь благодаря Порошенко", - говорит София, студентка из Киева. – Коррупция в Украине - главная проблема".

При Порошенко Украина показала успехи в борьбе против взяточничества. Но усилия по проведению надежных и независимых расследований в сфере борьбы с коррупцией - первоочередной задачи для иностранных инвесторов и избирателей - в лучшем случае были нерешительными.

"Порошенко хочет модернизировать Украину", - сказал один из советников правительства. – Но он считает, что если потеряет власть над госучреждениями, они не будут независимы, а их кто-то другой использует против него".

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"Украинцы заплатили слишком высокую цену, чтобы сделать очень маленькие шаги", - отмечает Дарья Каленюк, исполнительный директор антикоррупционной неправительственной организации Antac, говоря о революции 2014 года против клептократического правительства, в ходе которой погибли более 100 человек.

"Я хорошо знал Порошенко", - говорит Александр Данилюк, бывший министр финансов, которого уволили в 2018 году после того, как он пожаловался на противодействия президента и премьера антикоррупционным реформам. – Я работал с ним, я боролся с ним. У нас взаимное уважение. Но он пытался остановить все, что мы делали".

Данилюк теперь является неофициальным советником Зеленского, предполагая, что кандидат-новичок готов работать с политическими тяжеловесами и опытными реформаторами. Комика также консультирует Сергей Лещенко, бывший журналист и депутат от партии Порошенко.

Оба признали, что отсутствие опыта у Зеленского рискованный шаг, но также и возможность для тех, кто хочет перестроить государство и бороться с коррупцией олигархов. "Зеленский - это огромный риск, который может окупиться большими доходами", - сказал Данилюк.

"Но, по крайней мере, у него есть потенциал роста. У Порошенко этого нет. Поскольку у Зеленского нет опыта, он как книга, которая не была написана. Мы должны помочь ему написать эту книгу", – говорит Лещенко.

Читайте такжеЗеленский о Коломойском: он мне не хозяинДля сторонников Зеленского его неопытность – это сила, поскольку только внесистемный человек может изменить систему. Другие более скептически относятся к Зеленскому, указывая на его связи с Игорем Коломойским, украинским олигархом и заклятым врагом Порошенко, который сейчас живет в Израиле после того, как его ПриватБанк был национализирован в 2016 году.

В то время как одних украинцев беспокоит то, как комик справится с российским президентом Владимиром Путиным на встречах тет-а-тет, других по-прежнему привлекает его свежее лицо.

Ольга, учительница из Запорожья, которая еще не определилась, за кого голосовать на выборах (таких в Украине около 20%), говорит: "Возможно, Зеленский и его новая команда смогут изменить страну. Он может быть клоун, но точно не идиот".