После решения КСУ о незаконном обогащении: НАБУ закрыло дело против Портнова

25 марта 2019, 14:42

Дело против высопоставленного чиновника времен Януковича было закрыто в начале месяца.

Портнов
Андрей Портнов / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против экс-первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова − по факту возможного незаконного обогащения на 26 млн грн.

Соответствующее сообщение опубликовал портал LIGA.net со ссылкой на свои источники в НАБУ. По их информации, производство под №42017000000004815 от 25 ноября 2017-го было закрыто 6 марта нынешнего года постановлением детектива. В рамках дела расследовался факт получения Портновым в период с июля 2011 года по 31 декабря 2013 года незаконных выплат на общую сумму 26 млн гривен.

В НАБУ также отметили, что дело против Портнова закрыто в связи с решением Конституционного суда об отмене статьи УК Украины об ответственности за незаконное обогащение.

Напомним, ранее в Сети был опубликован список нардепов, просивших об этом отмене статьи за незаконное обогащение. Позднее в Евросоюзе разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении.

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дело Виктор Янукович НАБУ Андрей Портнов незаконное обогащение
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