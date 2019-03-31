Зеленский рассказал, куда и зачем совершит визиты в случае победы на выборах

Владимир Зеленский проголосовал на выборах 2019 / Reuters

Кандидат в президенты, актер/телеведущий Владимир Зеленский рассказал о том, куда и какие визиты совершит в случае победы на выборах 2019.

"Я вам честно скажу − пусть не обижаются на меня коллеги из других стран, меня больше всего волнует то, что происходит в нашей стране. Первый свой визит я бы совершил по областям нашей страны и разобрался бы со всеми проблемами, которые действительно есть в Украине. Я имею в виду, что мы глобальные проблемы все понимаем, но есть очень много локальных вопросов. А там уже с точки зрения международных визитов посмотрим", − заявил он.

Володимир Зеленський віддає свій голос на Виборах Президента України 2019 Опубликовано Команда Зеленського Воскресенье, 31 марта 2019 г.

Напомним, Зеленский проголосовал на избирательном участке в Колледже морского и речного флота в Оболонском районе Киева. Бросив избирательный бюллетень в щель урны кандидат заявил, что отдал свой голос за "очень достойного человека".

По состоянию на 13.50 из числа кандидатов в президенты Украины (кроме Зеленского) проголосовали Юлия Тимошенко, Олег Ляшко (который нарушил законодательство Украины), Юрий Бойко, Александр Вилкул, Петр Порошенко, Анатолий Гриценко.

К слову, Центризбирком принял документы и зарегистировал 44 кандидата на пост президента Украины. Однако еще до 31 марта пятеро из них (Андрей Садовый, Дмитрий Гнап, Евгений Мураев, Сергей Кривонос и Александр Мороз) объявили о снятии своих кандидатур с выборов президента Украины 2019.