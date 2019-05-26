Главные новости 26 мая: митинг за импичмент Зеленского, "наказание" РФ за украинских моряков, арест счетов Порошенко

26 мая 2019, 16:48

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 26 мая.

моряки
Киев и Москва обмениваются "уколами" после решения по морякам / Фото: "Обозреватель"

На повестке дня по-прежнему остро стоит вопрос выполнения Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву: напомним, суд поставил, что Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков.

РФ отказывается освобождать украинских моряков

Сегодня сразу несколько российских чиновников озвучили позицию РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву.

Наиболее примечательно реакция так называемого "депутат Госдумы от Республики Крым" Руслана Бальбека:

"Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят".

Как будут наказывать Россию за отказ вернуть моряков

"Если Москва станет игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских (трибунал заседает Гамбурге — ред.) санкций в отношении России", — заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В Госдуме угрозу Киева о гамбургских санкциях уже назвали противоречащей международному праву.

Пикет за импичмент Зеленского

В Ровно полиция составила протоколы на участников несанкционированного митинга за импичмент украинского президента Владимира Зеленского. В сети скандал. 

За скандал уже отреагировали и в полиции, и сам Зеленский.

"Выяснил ситуацию по поводу якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровне. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок", — заявил президент.

"Критики не боюсь", — заверил Зеленский

Арест счетов Порошенко

Юрист Андрей Портнов заявил, что намерен добиться ареста всех активов экс-президента Петра Порошенко через суд.

Доллар продолжает дорожать

Аналитики прогнозируют, что до конца мая 2019 курс доллара в Украине будет держаться у отметки 26,5 грн/$.

Тем временем, в среднем, курс доллара в обменниках Киева после субботних 26,5 грн/$ в продаже опустился до показателя 26,4 грн/$. Впрочем, это все равно выше, чем было в течение этой недели, когда наличный курс несколько дней подряд держался на отметке 26,3 грн/$.

Средний показатель продажи доллара в интернете составляет 26,5 грн/$ – это на 16 копеек выше, чем накануне. Наличный евро в интернете подорожал на 19 копеек – до 29,69 грн/евро.

Напомним, эксперты спрогнозировали курс доллара без транша МВФ. По словам экономиста Ивана Никитченко, в Украине наблюдается хороший баланс по оттоку-притоку валюты в страну.

Также эксперты рассказали, когда ждать 30 грн/$. Экономика имеет небольшой "жирок", который недолго может удержать гривну.

День Киева 2019

26 мая отмечается День Киева 2019. Власти столицы распорядились провести к празднику ряд мероприятий и составили их программу. Подробнее читайте в нашем материале День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий.

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захват моряков
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