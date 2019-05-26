"Критики не боюсь": Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ровно

26 мая 2019, 16:00

Президент призвал МВД не принимать мер против политических протестующих.

Владимир Зеленский отреагировал на критику в своей адрес / УНИАН

Правоохранителей не должны принимать мер против участников политических акций протеста, если они не нарушают правопорядок, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом глава государства отреагировал на скандал вокруг действий полиции на несанкционированном митинге в Ровно за импичмент президента.

"Выяснил ситуацию по поводу якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровне. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - отметил Зеленский в Facebook.

Читайте такжеПетиция за отставку Богдана набрала более 25 тысяч голосовНапомним, ранее на сайте Администрации президента петиция за отставку Зеленского набрала необходимые голоса. Автор петиции – Максим Безрук, считает, что "голосование за Зеленского в большинстве своем было протестным", а действующий президент "не имеет поддержки 73% избирателей".

В АП уже прокомментировали петицию за отставку Зеленского. Петиция не является основанием для прекращения полномочий украинского лидера, отметил глава Администрации президента.

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