День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий

Составлен список мероприятий ко Дню Киева 2019

В воскресенье, 26 мая, будет отмечаться День Киева, власти столицы распорядились провести к празднику ряд мероприятий.

День Киева 2019 — выходной, поскольку его всегда традиционно отмечают в последнее воскресенье мая.

В коммунальном предприятии Киевский метрополитен сообщили, что 25-26 мая в связи с праздничными концертами возможны изменения в работе подземки — могут быть введены ограничения на вход на станции Контрактовая площадь и Выставковый центр.

Главред выяснил, куда можно пойти на День Киева 2019 в столице.

День Киева 2019: афиша

17 мая-26 мая — культурно-художественный проект Художники Киева — родному городу. Мероприятие состоится в Центральном доме художника;

17 мая-2 июня — выставка Почетные граждане города Киева. Выставка пройдет возле админздания Киевского горсовета;

20-26 мая — международный фестиваль Киевская неделя искусства (Kyiv Art Week, Фестиваль искусства Kyiv Art Week). Мероприятие состоится на разных локациях — бизнес-центр Торонто-Киев, а также галереи, музеи, арт-институции, которые являются коммунальной собственностью территориальной общины столицы;

23-29 мая — международный фестиваль детско-юношеского творчества Солнечный каштанчик. Проведение фестиваля запланировано в парке Интернациональный, в Национальном музее архитектуры и быта Украины, в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьский дворец);

24-26 мая — международный турнир по мини-футболу Кубок мэра Киева 2019. Турнир пройдет в парке Город спорта, расположенном в Гидропарке.Кубок Украины по спортивному ориентированию (разные локации);

25 мая запланировано проведение ряда мероприятий:

Международные соревнования по велосипедному спорту Kievskaya Sotka Women Challenge. Начало соревнования запланировано в 8:00 на ул. Крещатик, 36;

Международные соревнования по велосипедному спорту Horizon Park Race Maidan. Старт соревнований запланирован в 12:00 на ул. Крещатик, 36;

Парусная регата. Регата пройдет возле Киевского речного вокзала, причал №6, начало мероприятия запланировано в 9:00;

Фестиваль национальных культур Этнофест. Проведение фестиваля запланировано в Центральном парке культуры и отдыха Киева на летней эстраде горсада. Начало запланировано в 12:00;

Фестиваль Radioday free open air, мероприятие пройдет в Мариинском парке возле Мариинского дворца, начало — в 12:00;

Фестиваль Кобзареві джерела. Мероприятие состоится на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке;

26 мая — в День Киева 2019 состоятся ряд праздничных мероприятий:

Международные соревнования по велосипедному спорту Horizon Park Classic. Начало соревнований запланировано в 10:00 на ул. Соломенской, 28;

27-й спортивно-благотворительный Забег под каштанами. Забег начнется в 8:00 на Майдане Независимости;

Всеукраинский фестиваль хорового искусства Песня над Днепром им. Анатолия Авдиевского. Проведение фестиваля запланировано на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке;

В День Киева будет международный турнир по кикбоксингу. Турнир пройдет в Центральном парке культуры и отдыха возле Арки дружбы народов, начало — в 9:00.

День Киева 2019, концерт

25 мая на Контрактовой площади запланирован концерт ко Дню Киева, в котором примет участие группа Dzidzio. Начало праздничного концерта запланировано в 19:00.

В сам День Киева запланирован концерт Космическая симфония (Space Symphony Concert). Концерт запланирован на Контрактовой площади, начало — в 20:00.

Ко Дню Киева на ВДНХ пройдет большой концерт группы Океан Ельзи.