День Киева 2019 обойдется бюджету в рекордную сумму: на что пойдут деньги

День Киева 2019 обойдется бюджету в рекордную сумму / img-fotki.yandex.ru

День Киева 2019 обойдется бюджету в рекордную сумму – 11,3 млн грн. Для сравнения: на День Киева 2018 потратили 2,5 млн грн, сообщил депутат горсовета Александр Пабат у себя в Facebook.

Он заверил, что "никогда ранее программа Дня рождения города не была столь насыщенной".

К слову, дешевле всего праздник обошелся столице в 2014 году: тогда чиновники уложились в "скромные 266 290 грн".

На что пойдут деньги, видно из опубликованных им документов:

Напомним, День Киева отмечается в последнее воскресенье мая. Хотя праздновать, в принципе, начинают еще с субботы, растягивая торжество на весь уикенд.

В частности, в рамках празднования Дня Киева 2019 состоится 27-й "Пробег под каштанами" – 26 мая, Фестиваль архитектуры для детей Archikidz – 25-26 мая в Галереи Искусств Лавра и ряд других мероприятий.

Кроме того, в честь праздника Святослав Вакарчук пообещал дать концерт Океана Эльзы по дешевым билетам – 26 мая на ВДНХ.

Напомним, на День Киева 2019 потратили на миллион гривен больше, чем в предыдущем году. Тогда цифры расходов бюджетных средств на праздничные мероприятия также озвучивал Пабат.