"И даже офшоры на подставных людей": в Украине озвучили планы по аресту всех активов Порошенко

В Украине озвучили планы по аресту всех активов Порошенко / Reuters

Юрист Андрей Портнов заявил, что намерен добиться ареста всех активов экс-президента Петра Порошенко через суд.

Портнов рассказал, что в Госбюро расследований (ГБР) зарегистрирован "второй кейс" материалов. В суд, по расчетам юриста, ходатайства по этому вопросу поступят в течение нескольких недель.

"Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов. Это банковские счета, все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", — заявил в интервью телеканалу 112 Украина.

Напомним, на Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом. Петр Порошенко входил в состав организованной преступной группы, считает бывший юрист Виктора Януковича.

Ранее на Порошенко подали первое заявление о преступлении — за корабли в Керченском проливе. Экс-президента обвиняют в противоправных действиях.

Также Портнов подал заявление против Порошенко об отмывании $300 млн. Юрист обвиняет экс-президента в воровстве денег у армии.