"И даже офшоры на подставных людей": в Украине озвучили планы по аресту всех активов Порошенко

26 мая 2019, 12:18

В суд, по расчетам юриста, ходатайства по этому вопросу поступят в течение нескольких недель.

Порошенко
В Украине озвучили планы по аресту всех активов Порошенко / Reuters

Юрист Андрей Портнов заявил, что намерен добиться ареста всех активов экс-президента Петра Порошенко через суд.

Портнов рассказал, что в Госбюро расследований (ГБР) зарегистрирован "второй кейс" материалов. В суд, по расчетам юриста, ходатайства по этому вопросу поступят в течение нескольких недель.

"Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов. Это банковские счета, все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", — заявил в интервью телеканалу 112 Украина.

Напомним, на Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом. Петр Порошенко входил в состав организованной преступной группы, считает бывший юрист Виктора Януковича.

Ранее на Порошенко подали первое заявление о преступлении — за корабли в Керченском проливе. Экс-президента обвиняют в противоправных действиях.

Также Портнов подал заявление против Порошенко об отмывании $300 млн. Юрист обвиняет экс-президента в воровстве денег у армии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко арест счетов Андрей Портнов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:00
"Штампуют на потоке": у Лаврова ответили на угрозы новых санкций из-за захвата украинских моряков
12:57
Каннский кинофестиваль 2019: стали известны имена победителей Фото
12:31
Стало известно о судьбе украинских моряков с задержанного в Египте танкера
12:18
"И даже офшоры на подставных людей": в Украине озвучили планы по аресту всех активов Порошенко
12:05
Мощный потоп на западе Украины: спасатели рассказали о разрушениях Фото Видео
12:01
Главные новости 26 мая: Киев и Москва обмениваются "уколами" после решения по морякам, День Киева и рост доллара
11:47
Звезда Игры престолов кардинально сменила имидж: первые фото
11:40
"Город, где рождается свобода": Зеленский поздравил киевлян с днем Киева
11:34
Киев объявил, как будет наказывать Россию за отказ вернуть моряков. В РФ дерзко огрызнулись
10:59
Зеленский пообещал сделать из Украины "базу для покорения мира"
10:55
"Замуж собралась?": разведенная Ани Лорак удивила сеть выходом в "свадебном" платье Видео
10:37
Поздравления на последний звонок 2019 от родителей и друзей Фото
10:21
Референдум Зеленского - попытка снять с себя ответственность мнение
10:04
Стало известно, где Настя Каменских и Потап проведут медовый месяц Видео
10:02
Выходные на Троицу и День Конституции: как украинцы отдыхают в июне 2019
09:48
"Для нас приговоры трибунала ни гроша не стоят": в РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков
09:36
"Вот и ответ": Светлана Лобода не в силах скрывать отца младшей дочери Тильды Видео
09:31
День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий Видео
09:23
Курс доллара тянется вверх: эксперты дали валютный прогноз для Украины
09:06
Прут без тормозов: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых смелость кипит в крови
08:26
Как морской трибунал поставил Кремль на растяжку мнение
08:15
Поштормит: синоптик рассказал, где и чего опасаться
07:45
Чудо-овощ, который поможет легко похудеть и уберет морщины
07:15
Блюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты Фото Видео
06:56
У Зеленского есть два пути: какой он выберет? мнение
06:02
"Негативный сценарий": эксперты спрогнозировали курс доллара без транша МВФ
05:30
"Затр*хали-замучили?": Глюкоза показала провокационное фото Видео
04:52
Лох-несское чудовище не умерло: монстр нашелся в Канаде
04:06
Россия предложила США "обменять" Украину на Венесуэлу - эксперт
03:10
В Риме нашли голову настоящего обитателя Атлантиды
02:16
"День освобождения от Порошенко": украинцы создали петицию за выходной 20 мая
01:12
"Эти родинки на груди": Альбина Джанабаева засветила глубокое декольте
00:29
Диетолог назвала проверенные методы для сохранения молодости
25 мая, суббота
23:53
"Слов нет": Зеленский неожиданно появился на съемках Лиги смеха Видео
23:25
Объявлен победитель Каннского кинофестиваля-2019
22:54
Захват украинских моряков: в США и Германии оценили решение суда
22:25
Опубликованы имена попавших в плен боевиков "ДНР" украинских военных
21:56
В Украине объявили штормовое предупреждение: синоптики предупредили о грозах и ливнях Видео
21:20
Убийство или несчастный случай: в Польше загадочно погиб украинский заробитчанин
20:54
Зеленский высказался за разработку нацплана по защите украинцев от алкоголизма и наркомании
20:16
"Будет продолжаться годами": в МИД рассказали о рассмотрении иска Украины к РФ о захвате моряков
19:45
Украинка Ястремская выиграла престижный турнир WTA в Страсбурге Видео
19:10
У Варфоломея ответили на обвинения Филарета о влиянии московских сил на ПЦУ
18:30
"Рыгают и дерутся": в Харькове пьяные выпускники устроили грандиозное побоище Видео
18:23
Захват моряков: Климкин оценил заявление России о вердикте Трибунала ООН
17:58
Уровень доверия россиян к Путину рекордно обвалился - опрос
17:31
Вакарчука осенило, зачем ему Верховная Рада
17:27
США передали Украине новые комплексы контрбатарейной борьбы Фото
17:20
"Губы силиконовые?": Анна Седокова удивила сеть внешним видом
17:08
В небе над Нидерландами заметили "поезд" из спутников Илона Маска Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять