Курс доллара тянется вверх: эксперты дали валютный прогноз для Украины

Курс доллара тянется вверх / Reuters

Курс доллара в Украине "шатается" в разные стороны: официальный вырос, межбанковский – просел, а наличный никак не может определиться.

Аналитики прогнозируют, что до конца мая 2019 курс доллара в Украине будет держаться у отметки 26,5 грн/$.

Курс валют от НБУ на 27 мая:

Нацбанк Украины на 27 мая 2019 года повысил курс доллара на 14 копеек, по сравнению с пятницей, 24 мая.

Официальный курс гривны к доллару 27.05.2019 установлен на отметке 26,4747 грн/$.

Официальный курс евро в Украине подскочил на 28 копеек – до 29,6173 грн/евро на этот понедельник.

Валютный прогноз

Ранее эксперты спрогнозировали курс доллара без транша МВФ.

По словам экономиста Ивана Никитченко, в Украине наблюдается хороший баланс по оттоку-притоку валюты в страну.

"Поэтому при позитивном решении о транше, пусть и позже, курс гривны останется стабильным. Но и при негативном решении давление на курс будет не раньше декабря, а скорее всего, в I квартале 2020 года, когда опять начнутся большие выплаты по внешнему долгу и пройдет более года без получения помощи от внешних партнеров", – пояснил он.

Также эксперты рассказали, когда ждать 30 грн/$. Экономика имеет небольшой "жирок", который недолго может удержать гривну.

Как заявил аналитик Альпари Максим Пархоменко, если к осени не появится определенность с будущими реформами, курс доллара подскочит.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Курс продажи доллара на межбанке а момент закрытия в пятницу снизился на 4 копейки – до 26,3-26,34 грн/$. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек – до 29,48 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

В среднем, курс доллара в обменниках Киева после субботних 26,5 грн/$ в продаже опустился до показателя 26,4 грн/$. Впрочем, это все равно выше, чем было в течение этой недели, когда наличный курс несколько дней подряд держался на отметке 26,3 грн/$.

Средний показатель продажи доллара в интернете составляет 26,5 грн/$ – это на 16 копеек выше, чем накануне. Наличный евро в интернете подорожал на 19 копеек – до 29,69 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

В Привате доллары покупают по 26,1 грн/$, а продают по 26,5 грн/$. Таким образом, курс просел на несколько копеек.

Курс валют: Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,05 грн/$, а продают населению по 26,58/$. Курс евро к гривне составляет 28,85-29,60 грн, а курс рубля — 0,25-0,4170 грн.