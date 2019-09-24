Чиновник "ДНР" щеголяет в швейцарских часах за несколько тысяч долларов

Часы Jaquet Droz стоят не менее шести тысяч долларов / Фото: телеграм-канал Это ДНР, детка!

Так называемый мэр оккупированного РФ Донецка Алексей Кулемзин появился на одном из официальных мероприятий в дорогих часах.

"Глава администрации Донецка не совсем скромно светанул швейцарскими часами Jaquet Droz. Цены сами посмотрите. Они просто космос", - сообщатся в Telegram-канале Это "ДНР", детка.

Согласно данным в открытых источниках, цена часов Jaquet Droz варьируется от шести до 12 тысяч долларов.

"Растут люди, стыд и стеснение теряют", - прокомментировал дорогой аксессуар чиновника боевик "ДНР" Евгений Тынянский.

/ Фото: телеграм-канал Это ДНР, детка!

Как известно, Кулемзин занимал пост исполняющего обязанности мэра Донецка с октября 2016 года. В мае 2019 года гларь "ДНР" Денис Пушилин утвердил его в должности мэра города. До этого Кулемзин руководил коммунальным предприятием Донэлектроавтотранс.

Напомним, во время заседания новой Верховной Рады журналисты приметили на руке нардепа от Оппозиционной платформы-За жизнь Виталия Борта неприлично дорогие часы.

Ранее Надежда Савченко до тошноты ужаснула сеть похабной выходкой в Раде.