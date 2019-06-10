Звезда светской хроники: разведенный глава Нафтогаза Коболев выгулял новую пассию

40-летний глава правления Нафтогаза Андрей Коболев стал звездой светской хроники. Но в тусовке ходят слухи, что он любит хорошие места с дорогим чеком.

На минувших выходных папарацци чиновника увидели на летней террасе киевского ресторана Прага в районе ВДНХ.

По информации, Коболев и его подруга заказали по салату, а из напитков выбрали розовое шампанское, сообщает Страна.

Добавим, что в ресторане Прага самая дешевая бутылка розового вина стоит 3 800 гривен, а цены на салаты начинаются со 182 гривен.

По словам журналистов, Коболев и его новая пассия провели на террасе Праги около двух часов, они трапезничали и вели беседу.

Напомним, глава Нафтогаза ранее находился в официальном браке. 27 декабря 2003 года был зарегистрирован его союз с Зорянок Козяк. Иск о расторжении брака глава Нафтогаза подал в сентябре 2017 года. В апреле 2018 года стало известно, что Коболев официально развелся.

Первая жена главы Нафтогаза / facebook.com/kobolyeva.zoryana

По данным СМИ, 4 декабря 2017 года Зоряна Коболева (после развода она оставила фамилию мужа) оформила договор о разделе имущества, который заверил столичный частный нотариус Падалка. Согласно документу, ей отошел жилой дом площадью 275,5 кв. м и 12 соток земли в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области. В январе 2018 года она также стала собственницей автомобиля Porsche Cayenne 2007 года выпуска.

Ранее сообщалось, свою миллионную премию глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев перевел своей маме в США.