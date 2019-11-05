"Галиция навязывает героев": в Донецке ответили на призывы Зеленского

В Донецк оценили призывы Владимира Зеленского / dongazeta.com

Жители оккупированного Россией Донецка оценили заявления президента Владимира Зеленского о путях возвращения временно неподконтрольных территорий.

В частности, журналисты Радио Свобода продемонстрировали жителям Донецка фрагменты выступления Зеленского о завершении войны и примирении людей.

"Президент Украины Владимир Зеленский назвал три шага на пути к миру на Донбассе. Первый — завершение горячей фазы войны. Второй – примирение людей. Третий — реинтеграция. Цитаты из речи Зеленского Донбасс Реалии показали жителям Донецка", - говорится в описании к видео.

В ответ жители Донецка достаточно скептично восприняли заявления Зеленского в то же время соглашаясь, что главное – это завершение войны.

"Мы действительно сепары. У нас другие ценности... Галиция навязывает нам свою культуру и героев", - заявили в ответ жители Донецка.

Напомним, ранее украинский академик Анатолий Пешко зашкварился с диким заявлением о Донбассе.