Главарь боевиков рассказал, как уничтожили гостиницу Прага в Донецке

Ходаковский пожаловался на соратников-мародеров / 62.ua/

Главарь незаконного вооруженного формирования Восток Александр Ходаковский рассказал, как его приспешники разобрали на металлолом гостиницу Прага в Донецке.

Видео признания опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.

"Вплоть до того, что кровельную медь срывали и сдавали на металлолом, а, естественно, осадки попадали внутрь и уничтожили там все, а это серьезный объект, который строился за большие деньги", - сказал Ходаковский.

По словам боевика, теперь нужны деньги, чтобы восстановить разграбленную мародерами гостиницу. Он пожаловался, что негде взять деньги для приведения объекта городской инфраструктуры в порядок.

Сейчас боевики намерены обустроить реабилитационный центр для тех, кто воевал за "ЛДНР" и потерял здоровье, в том числе лишился конечностей.

"Ходаковский рассказывает, как ополченцы спасли от фашистов гостиницу Прага в Донецке (раньше там жил батальон Прилепина). Кровельную медь украли и сдали на металлолом, здание залило дождями, и оно пришло в негодность. Слава республике! Воруй, круши Донецк назло хунте!" - прокомментировал Казанский.

Ходаковский рассказывает, как ополченцы спасли от фашистов гостиницу "Прага" в Донецке (раньше там жил батальон Прилепина):



- Кровельную медь украли и сдали на металлолом, здание залило дождями и оно пришло в негодность.



Слава республике! Воруй, круши Донецк назло хунте! pic.twitter.com/cj5c8bu7vB — Денис Казанський (@den_kazansky) February 9, 2020

Как ранее сообщалось, Ходаковский признал, что за первые месяцы активных боевых действий на Донбассе они потеряли более двухсот российских наемников.

Напомним, Ходаковский заявил, что в ДНР существует гибридное военное положение, когда на войне зарабатываются миллионы, нарушителей комендантского часа арестовывают, а деятельность общественных организаций запрещена. Однако официально его самопровозглашенные главари объявлять не собираются.