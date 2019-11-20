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"Десятки тысяч": в "ДНР" пожаловались на собственную несостоятельность

20 ноября 2019, 13:09

Александр Ходаковский признал, что "республика" не может существовать самостоятельно.

"ДНР" / УНИАН

Оккупированным частям Донбасса необходима поддержка из вне. По словам главаря "ДНР" Александра Ходаковского, самостоятельно Донбасс не выживет.

Главарь боевиков пожаловался на массовый выезд людей из так называемой республики.

"Обособленно, вне либо какой-то социальной или экономической системы Донбасс не выживет. Уже сейчас мы наблюдаем отток специалистов и потерю высококвалифицированных кадров. Причем это десятки тысяч человек", - рассказал Ходаковский.

 При этом он указал, что жители "республики" едут в РФ из-за зарплат.

"Причем люди, получавшие российские паспорта, отбывают на территорию РФ. Например, рабочий на заводе в Алчевске получает, допустим 20 тысяч рублей, а в Липецке в разы больше, поэтому он срывается и уезжает", – посетовал боевик.

Кроме того, он признал собственную беспомощность в данном вопросе.

"И ничего мы с этим сейчас сделать не можем, потому что против объективной реальности, данной нам, не попрешь", – подытожил Ходаковский.

Напомним, что ранее экс-секретарь "совета безопасности ДНР" Александр Ходаковский рассказал о мечтах относительно интеграции "республики" в РФ.

ДНР Россия видео Александр Ходаковский
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