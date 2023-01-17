'Был как-то оформлен': в ОП странно объяснили увольнение Арестовича, который не входил в штат

Представитель президента Украины сообщил детали увольнения уже бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

В ОП странно объяснили увольнение Арестовича, который не входил в штат / УНИАН

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал увольнение Алексея Арестовича, который был внештатным советником Офиса президента.

"Приказ об увольнении Арестовича звучит так:"Уволить Алексея Арестовича от выполнения обязанностей советника Офиса президента, в скобках – вне штата", - сказал спикер Зеленского в комментарии LIGA.net.

Также Никифоров прокомментировал то, каким образом можно уволить человека, который не входил в штат. Он отметил, что Арестович "как-то был оформлен".

"Я не готов вдаваться в юридические детали, но даже вне штата человек был как-то оформлен", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Скандальное заявление Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины. После этого в воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что у ВСУ пока нет возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Через некоторое время Арестович отозвал свои извинения и снова стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина. Впоследствии он снова извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление. Арестович признал, что совершил серьезную ошибку.

Наконец утром во вторник, 17 января, Арестович заявил о том, что написал заявление об отставке. Впоследствии руководитель аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича с должности внештатного советника.

Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдания терактов против мирных жителей. В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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