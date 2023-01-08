ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление: Арестович назвал вероятные сроки

После оборонительных действий на фронте ВСУ вскоре смогут переломить ситуацию, считает советник ОП.

Алексей Арестович спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ / Генштаб ВСУ, УНИАН

Вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Оно может начаться в 2023 году ближе к лету. Такое предположение он высказал в эфире программы Фейгин Live.

После оборонительных действий на фронте ВСУ вскоре смогут переломить ситуацию и ближе к лету можно ожидать серьезного контрнаступления, не исключил представитель ОП.

По его словам, такая перспектива для наступательных действий ВСУ обозначится в промежутке между маем и июлем 2023 года.

Собеседник для сравнения подчеркнул, что сила контрудара ВСУ будет настолько мощной, что для оккупантов освобождение Харьковщины покажется "детсадом".

Представитель ОП пояснил, что оккупанты испытывают дефицит боеприпасов, поэтому упор делается на мобилизованных.

"Теперь они берут пехотой… И мы понимаем, какие перспективы наступления, в котором 200 тысяч солдат, пусть 300 тысяч, пусть даже 500 тысяч ползут на хорошо окопавшегося или обороняющегося противника, насыщенного современным западным оружием. Это приговор путинским военным планам и Путину как политической фигуре", — добавил Арестович.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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