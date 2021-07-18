УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Догоняем Абхазию": Сеть шокировали свежие фото разрухи в оккупированном Донецке

18 июля 2021, 11:29

Печальные кадры сняты на бывшей парковке у травматологического отделения.

Фото оккупированного Донецка / "Донецк сейчас"

Российская оккупация нещадно уничтожает здания и памятники Донбасса. На днях на просторах Интернета появились неутешительные кадры того, как после 2014-го года сменился оккупированный Донецк.

На фотографиях – заброшенное и поросшее травой здание, которое постепенно разрушается от отсутствия ухода. Судя по подписи – когда-то там была Донецкая областная травматология.

"Бывшая парковка на травматологии. По моему, мы начинаем догонять Абхазию за зарослями и заброшенными руинами", – подписали печальные кадры в телеграм-канале "Донецк сейчас".

  • Оккупированный Донецк
    Оккупированный Донецк Телеграм-канал "Донецк сейчас".
  • Оккупированный Донецк
    Оккупированный Донецк Телеграм-канал "Донецк сейчас".
  • Оккупированный Донецк
    Оккупированный Донецк Телеграм-канал "Донецк сейчас".

Накануне местная жительница показала, как выглядит территория вокруг стадиона "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке, на строительство которого было потрачено около 400 миллионов долларов. Там также все заросло сорняками и бурьянами, а тротуарная плитка покрылась трещинами.

До этого в социальной сети TikTok опубликовали фотографии с территории Донбасс-Арены. Автор видео посетовала, что стадион теперь пыльный и грязный – после войны сооружение стало никому не нужным.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

новости Донецка новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «"Догоняем Абхазию": Сеть шокировали свежие фото разрухи в оккупированном Донецке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осеньюДва "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью Нейрохирурги назвали завтрак, который нужно есть чащеНейрохирурги назвали завтрак, который нужно есть чаще Мишина заявила, что бросила Эллерта, он ответил скрином из ВикипедииМишина заявила, что бросила Эллерта, он ответил скрином из Википедии Как понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеровКак понять, насколько у вас сильный иммунитет: пять маркеров Украинцев массово штрафуют: кого наказывают гривной при оплате коммуналкиУкраинцев массово штрафуют: кого наказывают гривной при оплате коммуналки

Последние новости

11:54

Прожарка до +36 и грозовые дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды

11:29

"Догоняем Абхазию": Сеть шокировали свежие фото разрухи в оккупированном Донецке Фото

10:58

В моду вошли седые волосы, и больше не нужно отвергать естественную красоту Видео

10:32

Под Киевом из-за лютой непогоды погибли два человека – на них упало дерево Видео

10:29

В Украину доставили американскую вакцину от коронавируса Moderna Видео

Реклама
10:18

Хотела помыть руки, поскользнулась и упала в воду: на Харьковщине утонула 6-летняя девочка

09:42

"Деньги – мой Бог": Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине

09:39

"Кто обидел Дашу": в Харькове неадекватный мужчина проломил головую своей сожительнице Видео

09:10

В моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель Vans Видео

09:03

В Каннах объявлены победители самого престижного киносмотра: Украина – среди лауреатов Видео

08:18

Коронавирус в Украине приутих: за сутки выявили всего 229 случаев заражения Видео

07:45

Питерская моль уже превратила Россию в Антимир мнение

07:42

В США свирепствует "эпидемия непривитых": из-за коронавируса Дельта больницы забиты до отказа Видео

07:10

"Самое крутое суперантитело": ученые обнаружили иммунную молекулу-убийцу COVID-19 Видео

06:30

Встреча Байдена и Меркель: печальный итог для Украины мнение

05:28

Не поступила в учебное заведение: в Днепре совершила суицид 15-летняя девочка

05:02

Кардиолог рассказал, о каких проблемах сигнализируют отеки тела Видео

04:22

Почему нужно обязательно есть чернику: диетолог раскрыла все полезные свойства ягоды Видео

03:02

В ВСУ оценили угрозу нападения РФ и назвали опасные направления Видео

02:16

Самое вкусное овощное рагу: простой летний рецепт Видео

Реклама
01:37

Изменения в МВД будут зависеть не от Монастырского, а от Банковой - эксперт

00:51

Диетолог перечислил пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета Видео

00:19

Украину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель Видео

17 июля, суббота
23:52

Трагедия в Затоке: турист утонул в море, его сына ищут Видео

23:20

Конец тропической жары: синоптик назвала дату похолодания в Украине Видео

22:44

В киевском ТРЦ на ребенка упала витрина: у мальчика трещина на ноге Видео

22:23

"Это провокация": в Госдуме истерят из-за карты с Крымом на футболках клубов УПЛ Видео

21:52

Коррупция в Борисполе: сотрудников аэропорта обвинили в торговле ПЦР-тестами Видео

21:47

Ученые нашли способ к полному выздоровлению от болезни Альцгеймера

21:26

Человека унесло в небо на парашюте: в Киеве перевернулся катер при занятии парасейлингом Видео

21:21

Приметы на 18 июля: что нельзя делать и как уберечь себя от беды Видео

21:13

Непогода в Киеве: на правобережье - дождь, а на левом берегу - пылевая буря Видео

20:28

На Львовщине несовершеннолетний устроил ДТП: погибли двое людей Видео

19:50

Очень тяжелое состояние: у певицы МакSим отказывает правое легкое

19:50

В Украине продают фальшивые паспорта вакцинации: стали известны детали нелегального бизнеса Видео

19:32

Безбедная старость Меркель в Газпроме мнение

19:10

Какие профессии самые востребованные в Украине летом-2021 - эксперты Видео

19:05

В Минздраве развеяли самые распространенные мифы о COVID-вакцинации Фото Видео

18:54

У Зеленского назвали сроки визита в США для встречи с Байденом Видео

18:18

На Киевщину надвигается гроза Видео

Реклама
18:07

В Киеве устроили стрельбу посреди улицы, есть раненый Видео

17:40

"Вырвали из контекста": скандальная блогерша извинилась за "мерзкий" украинский язык

17:27

Беспредел на Львовщине: серийный убийца расстреливал мужчин старшего возраста Видео

17:24

В Минздраве рассказали, когда в Украине детей начнут вакцинировать от COVID-19 Видео

17:00

В Бельгии дом рухнул во время эфира: из жилища выплыла мебель Видео

16:47

На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик наехал на КПП и унитожил шлагбаум

16:32

Мендель решила "деолигархизировать" Украину на каналах Ахметова Видео

15:58

На пляжах Киева вывесят красные флаги: что это значит

15:56

Найдено эффективное лекарство от коронавируса

15:41

Украинцев массово штрафуют: кого наказывают гривной при оплате коммуналки Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять