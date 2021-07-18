"Догоняем Абхазию": Сеть шокировали свежие фото разрухи в оккупированном Донецке

Печальные кадры сняты на бывшей парковке у травматологического отделения.
Российская оккупация нещадно уничтожает здания и памятники Донбасса. На днях на просторах Интернета появились неутешительные кадры того, как после 2014-го года сменился оккупированный Донецк.
На фотографиях – заброшенное и поросшее травой здание, которое постепенно разрушается от отсутствия ухода. Судя по подписи – когда-то там была Донецкая областная травматология.
"Бывшая парковка на травматологии. По моему, мы начинаем догонять Абхазию за зарослями и заброшенными руинами", – подписали печальные кадры в телеграм-канале "Донецк сейчас".
Накануне местная жительница показала, как выглядит территория вокруг стадиона "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке, на строительство которого было потрачено около 400 миллионов долларов. Там также все заросло сорняками и бурьянами, а тротуарная плитка покрылась трещинами.
До этого в социальной сети TikTok опубликовали фотографии с территории Донбасс-Арены. Автор видео посетовала, что стадион теперь пыльный и грязный – после войны сооружение стало никому не нужным.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.