Донецкий палач попал в застенки Изоляции: Куликовский дал первый комментарий

Денис Куликовский в зале суда / Скриншот

Задержанный в Киеве комендант донецкой тюрьмы Изоляция Денис Куликовский сам находился в застенках этого же концлагеря.

Об этом стало известно во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Приморском районном суде Мариуполя. Задержанного привезли из Киева в Донецкую область ночью. Дорога длилась более 12 часов, сообщает ТСН.

Он сказал, что с журналистами не будет общаться. Мол, все расскажет потом. Во время заседания сказал, что последние два года жил в Киеве, не работал. По словам Куликовского, снимать разные квартиры для проживания ему "помогали знакомые". Подтвердил, что его задержала СБУ.

Задержанный сказал, что его сын вместе с дедом находится в оккупированном Донецке, а жена — в СИЗО в "ДНР".

На вопрос, что для него такое "Изоляция", сказал: "Это плохое место".

Реклама

Читайте такжеАд в Донецке: бывший пленный Изоляции рассказал о зверствах головореза из "ДНР"

Что такое тюрьма Изоляция

Изоляция - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме Изоляция в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Изоляции заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю Изоляции заочно сообщено о подозрении.

Читайте такжеГоловорез из "ДНР": в Киеве схватили коменданта тюрьмы боевиков Изоляция

Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

Читайте еще: