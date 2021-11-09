От мента до палача: всплыли детали о задержанном садисте из "ДНР"

Ранее Денис Куликовский служил в Донецком городском управлении УМВД Украины в Донецкой области.
Стали известны новые подробности о коменданте донецкой тюрьмы Изоляция Денисе Куликовском, которого СБУ задержала в Киеве.
Из МВД – в "ДНР"
Как пишет Obozrevatel, еще до начала агрессии России против Украины Куликовский был сотрудником правоохранительных органов.
Несколько лет служил в Донецком городском управлении УМВД Украины в Донецкой области, а также в пенитенциарной службе – в частности, в макеевской колонии (это город-спутник Донецка).
Отмечается, что приход "русской весны" Куликовский воспринял как шанс круто изменить свою жизнь, вырваться вперед. И не просто заработать, а разбогатеть, рассказал источник.
Душегуб "охотился" на красивых женщин
Тюрьму террористы организовали в оккупированном Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. Долгие годы там действовало арт-пространство Изоляция.
Там оборудовали и камеры, где в нечеловеческих условиях стали незаконно удерживать людей.
Одна из бывших пленниц рассказала, что особой страстью палача из Изоляции была "охота" на красивых женщин.
"Охота" – это я мягко. В тюрьме пленниц приводили к нему по расписанию. Рассказывать больше не могу, очень тяжело", – добавила женщина.
Куликовский руководил Изоляцией до февраля 2018 года. После пыток одного из заключенных его отстранили.
"Но, похоже, это было просто поводом. Пленников никто там не жалел, а о пытках Палыча знали все", – добавил собеседник.
Что такое тюрьма Изоляция
Изоляция - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.
По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме Изоляция в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.
По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Изоляции заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.
29 октября 2020 года руководителю Изоляции заочно сообщено о подозрении.
Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.
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