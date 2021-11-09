От мента до палача: всплыли детали о задержанном садисте из "ДНР"

В Киеве задержали Дениса Куликовского / ssu.gov.ua

Стали известны новые подробности о коменданте донецкой тюрьмы Изоляция Денисе Куликовском, которого СБУ задержала в Киеве.

Из МВД – в "ДНР"

Как пишет Obozrevatel, еще до начала агрессии России против Украины Куликовский был сотрудником правоохранительных органов.

Несколько лет служил в Донецком городском управлении УМВД Украины в Донецкой области, а также в пенитенциарной службе – в частности, в макеевской колонии (это город-спутник Донецка).

Отмечается, что приход "русской весны" Куликовский воспринял как шанс круто изменить свою жизнь, вырваться вперед. И не просто заработать, а разбогатеть, рассказал источник.

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Душегуб "охотился" на красивых женщин

Тюрьму террористы организовали в оккупированном Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. Долгие годы там действовало арт-пространство Изоляция.

Там оборудовали и камеры, где в нечеловеческих условиях стали незаконно удерживать людей.

Одна из бывших пленниц рассказала, что особой страстью палача из Изоляции была "охота" на красивых женщин.

"Охота" – это я мягко. В тюрьме пленниц приводили к нему по расписанию. Рассказывать больше не могу, очень тяжело", – добавила женщина.

Куликовский руководил Изоляцией до февраля 2018 года. После пыток одного из заключенных его отстранили.

Тюрьма Изоляция / t.me/traktorist_dn

"Но, похоже, это было просто поводом. Пленников никто там не жалел, а о пытках Палыча знали все", – добавил собеседник.

Что такое тюрьма Изоляция

Изоляция - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме Изоляция в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Изоляции заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю Изоляции заочно сообщено о подозрении.

Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

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