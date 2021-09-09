Бывший узник "ДНР" поведал о ходе дела против "палача" боевиков

Асеев рассказал о палаче Изоляции / Radiosvoboda

Сегодня Верховный Суд удовлетворил просьбу потерпевших по делу одного палачей "Изоляции" Евгения Бражникова и перенес заседание из Покровска в Киев, сообщил бывший пленный боевиков ОРДЛО Станислав Асеев в Facebook.

"Верховный Суд удовлетворил кассацию потерпевших по делу одного из палачей "Изоляция" - Бражникова - и , чего так не хотела это существо (человеком его название).Напомню, что по делу проходят 9 пострадавших (включая меня) и около 20 свидетелей, и этого персонажа обвиняют в избиении и пытках заключенных Изоляции (бил и меня лично), выбивании из них свидетельств для администрации и Палыча (Куликовского), участия в террористической организации, потому что он фактически выполнял роль надсмотрщика Изоляции: свободно, без всякой охраны, передвигался по территории Изоляции, выходил за ее пределы, имел мобильный телефон, открывал / закрывал камеры и тому подобное", - написал Асеев.

Как ранее сообщал Главред, бывший пленный боевиков - журналист Станислав Асеев, считает, что пока Украина имеет внешнего агрессора, у нашей страны автоматически есть "материал" для склеивания и сшивания государства.

Кроме этого, бывший пленный боевиков "ДНР" Станислав Асеев рассказал о "предателях" в рядах участников обмена. По его словам, Евгений Бражников, который также вернулся в Украину в рамках обмена пленными, избивал его.

При этом он отметил, что те, кто выполнял приказы боевиков, избежали пыток.