УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Бывший узник "ДНР" поведал о ходе дела против "палача" боевиков

9 сентября 2021, 18:47

Верховный Суд удовлетворил просьбу потерпевших по делу одного палачей "Изоляции" Евгения Бражникова и перенес заседание из Покровска в Киев.

Асеев
Асеев рассказал о палаче Изоляции / Radiosvoboda

Сегодня Верховный Суд удовлетворил просьбу потерпевших по делу одного палачей "Изоляции" Евгения Бражникова и перенес заседание из Покровска в Киев, сообщил бывший пленный боевиков ОРДЛО Станислав Асеев в Facebook.

"Верховный Суд удовлетворил кассацию потерпевших по делу одного из палачей "Изоляция" - Бражникова - и , чего так не хотела это существо (человеком его название).Напомню, что по делу проходят 9 пострадавших (включая меня) и около 20 свидетелей, и этого персонажа обвиняют в избиении и пытках заключенных Изоляции (бил и меня лично), выбивании из них свидетельств для администрации и Палыча (Куликовского), участия в террористической организации, потому что он фактически выполнял роль надсмотрщика Изоляции: свободно, без всякой охраны, передвигался по территории Изоляции, выходил за ее пределы, имел мобильный телефон, открывал / закрывал камеры и тому подобное", - написал Асеев.

Как ранее сообщал Главред, бывший пленный боевиков - журналист Станислав Асеев, считает, что пока Украина имеет внешнего агрессора, у нашей страны автоматически есть "материал" для склеивания и сшивания государства.

Кроме этого, бывший пленный боевиков "ДНР" Станислав Асеев рассказал о "предателях" в рядах участников обмена. По его словам, Евгений Бражников, который также вернулся в Украину в рамках обмена пленными, избивал его.

При этом он отметил, что те, кто выполнял приказы боевиков, избежали пыток.

viber
ОРДЛО Станислав Асеев новости Донбасса суд
Сейчас вы просматриваете новость «Бывший узник "ДНР" поведал о ходе дела против "палача" боевиков». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купаниемНастя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корыстьФинансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть Что едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продуктаЧто едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продукта Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной"Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной" "Желтую" зону карантина в Украине введут с 13 сентября - глава Минздрава"Желтую" зону карантина в Украине введут с 13 сентября - глава Минздрава

Последние новости

18:47

Бывший узник "ДНР" поведал о ходе дела против "палача" боевиков

18:31

Старт СП-2 и первые поставки газа в Европу: труба Газпрома попала в зависимость от решения Германии Видео

18:29

Jerry Heil в трусиках и маечка побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессии

18:02

Две харьковчанки сыграли свадьбу Видео

18:00

Евросоюз борется с курением с помощью электронных альтернатив, а в Сингапуре никто не бросает курить

Реклама
17:55

Как Тищенко запретил думать о розовом слоне мнение

17:49

В супермаркетах Киева появился смертельно опасный энергетик

17:44

Поселят в колониях: МВД просит у Кабмина полмиллиарда гривен на афганских беженцев в Украине

17:41

Twitter забанил страницу одиозного российского пропагандиста Попова

17:39

"Вопли" об СП-2 и газовый кризис в Европе: у Путин надеются, что краха проекта Газпрома не будет Видео

17:37

Полнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

17:22

Ирина Билык стала ведущей балкона во втором выпуске шоу Танці з зірками

17:12

Приметы на 10 сентября: что нельзя делать в день Анны и как уберечь себя от беды Видео

17:01

В Харькове женщина чуть не лишилась головы из-за троллейбуса Видео

16:32

"Внешнеполитическая шизофрения" и точка в "Минске": Лавров разразился ультиматумом по Донбассу

16:29

За халявную пригоршню купонов: рецензия на комедию Плохие домохозяйки Видео

16:20

Магучих после скандала вновь появилась на фото вместе с россиянкой Ласицкене

16:17

Создатели Матрицы Воскрешение наконец показали полноценный трейлер Видео

16:14

Отличница из семьи адвентистов: в харьковском университете рассказали о студентке-стрелке Видео

16:14

Украинка отметила свой 100-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

Реклама
16:00

Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: долги, кража или ревность

15:57

Что на самом деле происходит с организмом, когда вы начинаете принимать рыбий жир Видео

15:56

В Украине могут отменить автофиксацию нарушений ПДД: слово за Конституционным Судом

15:53

В Украине будут выдавать "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: чего ждать украинцам

15:15

"Многие пенсионеры могут быть обмануты": Ощадбанк попал в скандал с навязыванием платной услуги

15:11

Открытый перелом черепа и предплечий: на Ивано-Франковщине ребенок сорвался с аварийного моста Видео

15:08

Учителям в Украине пообещали по 60 тыс: кому и когда увеличат надбавки Видео

14:52

Польша открыла границы для украинцев: какие правила въезда

14:45

Tayanna впервые показала своего мужчину, но скрыла его лицо от публики

14:44

Изжога или сердечный приступ: названы главные отличия, которые могут спасти жизнь Видео

14:38

Новый визит Зеленского в США под вопросом: в МИД назвали сценарий для Киева Видео

14:32

"Большая стройка": в Черноморске заработало модернизированное приемное отделение больницы

14:31

В Киеве самокатчик наказал автомобилиста, ехавшего по тротуару Видео

14:20

В Сети появились упоительно красивые фото с конкурса Drone Photo Awards 2021 Фото

14:12

Когда тревогу можно перепутать с болезнью: врач назвал различия Видео

14:09

Князь Монако Альберт II высказался по поводу слухов о разводе с женой

13:58

Спасают путинскую "Единую Россию": на Донбассе массово раздают паспорта РФ к выборам в Госдуму Видео

13:45

COVID-паспорт для путешествий в ЕС будет временным: в Минздраве назвали срок действия документа Видео

13:35

Жила в палатке у реки: в Киеве нашли изувеченное тело заробитчанки с Черниговщины

13:31

Джеймс Ван показал, что случилось с главным злодеем из первого Аквамена

Реклама
13:26

Как жить дольше: лучший продукт для снижения риска заболеваний и увеличения продолжительности жизни Видео

13:10

Затянется ли бабье лето и когда ударят дожди - новый прогноз погоды в Украине на сентябрь

13:03

На 1+1 объяснили, почему забыли о Чапкисе на премьере и в первом выпуске Танців з зірками

12:43

"Если вы такие крутые – ответьте нам": Кулеба жестко разнес Россию из-за ситуации в Крыму

12:38

Первая драка политсезона: Тищенко напал на Лероса из-за "наезда" на Зеленского Видео

12:26

Полная коляска денег и соска на золотой цепочке: "скромные" ромские крестины показали на видео Видео

12:10

Названы симптомы рака груди, которые не связаны с опухолью Видео

12:10

"Или псих, или под наркотой": водители схватили неадеквата, скакавшего по крышам машин в Киеве Видео

12:08

Угроза астмы, конвульсий и выкидышей: чем опасен гель-лак и есть ли альтернатива Видео

11:57

Значение имени Михаил: судьба, характер, когда день ангела Михаила

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять