"Заломали и надели наручники: журналист поведал, как попал в плен боевиков

Асеев / Radiosvoboda

Журналист Станислав Асеев, который 29 декабря был освобожден из плена боевиков ОРДЛО, рассказал, как в 2017 году попал в руки террористов в оккупированном Донецке. В плену оккупантов мужчина провел 2,5 года.

Так, по словам Асеева, 11 мая 2017 года, когда в Донецке отмечали так называемый День республики, он вышел в центр города, чтобы снять репортаж.

"Когда я переходил площадь Ленина, меня окликнул патруль, обычные ППСники. Но поскольку я с собой ничего не нес, в рюкзаке у меня был только зонт и телефон, то и никаких проблем не почувствовал. Я остановился, дал им свой паспорт, проблем никаких не должно было быть. Они забрали мой рюкзак, проверили карманы, смотрели что-то в паспорте, а потом стали куда-то звонить. Затем они сказали, что проверят паспорт и если никаких проблем нет, то я пойду дальше", – рассказал журналист в интервью "Радио Свобода".

Через несколько минут, по словам Асеева, к нему подбежали люди в штатском, заломали руки и надели наручники. Как оказалось, это были сотрудники контрразведки "МГБ ДНР".

"Один из них берет мой паспорт у ППСника, открывает и говорит такую фразу: "Значит, все-таки Станислав". "МГБ" на тот момент меня разыскивало уже 1,5 года. У них были маршруты возможного движения, даже были некоторые распечатки с камер видеонаблюдения. То есть, работа велась", – сообщил Асеев.

По словам журналиста, террористы узнали его по рюкзаку, который ранее засветился в сюжете росТВ.

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"Это была моя ошибка, к сожалению. Потому что на репортаже о гибели Гиви я как ни старался, но все-таки засветился со спины на одном из кадров российского телевидения… По этому рюкзаку они точно узнали, что в этот раз попал точно я. В будущем один из контрразведчиков сказал, ты не представляешь, какое количество людей получили здесь за то, что они – это не ты. То есть, я так понимаю, что до меня просто хватали людей, а потом уже разбирались", – высказался он.

Асеев также указал на интересные факты: сотрудники "контрразведки ДНР" появились в течение пяти минут. Более того, машина, в которую оттащили журналиста, стояли в ста метрах от площади.

"Я так понимаю, что они не знали ни моей фамилии, ни моего имени. Или хотели создать видимость… Может быть, была задача создать впечатление, что это якобы случайный арест. Чтобы я не думал, что по мне информацию кто-то слил. Но на самом деле мысли у меня именно такие", – поделился журналист.

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