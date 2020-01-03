"Гнить полгода": изгнанный блогер пожаловался на "зверства" российских силовиков в Крыму

Евгений Гайворонский / krymr.com

Изгнанный в Украину крымский блогер и журналист Евгений Гайворонский рассказал об угрозах российских силовиков. По его словам, в аннексированном Крыму его пугали подвалами "ДНР".

"Я попал в список на выдворение в Украину, подконтрольную Киеву. При чем так получилось, что люди, которые этот список составляли, они особо не знали, кто я и не знали планов крымских милиционеров", - рассказал "крымнашист" в комментарии Крым.Реалии.

При этом он отметил, что его хотели использовать в качестве обменного фонда.

"Крымские милиционеры говорили мне, что будешь там гнить полгода, доведем тебя до нечеловеческого состояния. Потом мы тебя отправим на Донбасс, в подвалы, потому что приходится выпускать Асеева (журналист Станислав Асеев, - ред.) и нам нужны еще журналисты в обменный фонд", – поделился Гайворонский.

Как ранее сообщал Главред, крымские оккупанты "депортировали" на материковую Украину блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который является сторонником аннексии Крыма. Позже стало известно, что Евгению Гайворонскому запретили посещать территорию России.