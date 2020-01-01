Выдворенный из Крыма журналист после запрета России обосновался в Украине

Гайворонский уже обосновался в Киеве, и строит планы на будущее / ru.krymr.com

Депортированному из оккупированного Крыма на материковую Украину блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому запретили также посещать территорию России.

Как сообщает издание Крым.Реалии, его на протяжении десяти дней держали в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае РФ.

Гайворонского освободили после вмешательства и. о. генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, российского политолога Игоря Эйдмана и помощника премьер-министра Украины. К пропускному пункту Чертково на российско-украинской границе его доставили приставы РФ.

"Выдворял меня сотрудник ФСБ и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину все было хорошо, правильно: наши ребята встретили. При помощи Малышевского мы решили вопросы. Я добрался в Бахмут, друзья мне сняли гостиницу на сутки. В гостинице мне постирали все вещи, привели в порядок. Потом купили билет на поезд в Киев", - рассказал он.

Читайте такжеВозвращается в Украину: в Крыму выпустили из тюрьмы пророссийского журналиста ГайворонскогоВ данный момент Гайворонский поселился в одном из хостелов Киева. Ему оказал помощь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Изгнанник пообещал активно общаться с украинскими СМИ и предоставлять информацию о ситуации в Крыму, уверяя, что он знает много инсайдов. Журналист заверил, что "хотел бы внести серьезный вклад в дело деоккупации Крыма".

Напомним, крымские оккупанты "депортировали" на материковую Украину блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который является сторонником аннексии Крыма. Причиной такого решения стало оскорбление президента Российской Федерации Владимира Путина.

Началось все с того, что в Ялте силовики задержали Гайворонского, которому подконтрольный властям РФ "суд" назначил принудительное лечение от якобы наркотической зависимости.