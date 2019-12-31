Оккупанты выгнали из аннексированного Крыма известного "крымнашиста"

Крым / УНИАН

Крымские оккупанты "депортировали" на материковую Украину блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который является сторонником аннексии Крыма. Причиной такого решения стало оскорбление президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и который во время вторжения российских войск поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины", – сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

По его словам, российские силовики задержали Гайворонского из-за поста в Facebook о Путине. При этом "крымнашист" отметил, что выдворили ФСБшники вместе с миграционной службой в районе пограничного перехода Чертково-Меловое.

Стоит отметить, что Гайворонский принимал участие в легализации оккупационных властей Крыма, в частности он работал на пророссийскую организацию, собиравшую подписи за проведение "референдума" в Крыму.

Как ранее сообщал Главред, российский рэпер Птаха считает, что России стоит вернуть все территории, которые ранее входили в состав СССР, в том числе и захватить Украину.