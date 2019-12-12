Вернуть "совок": российский рэпер призвал к захвату Украины

Рэпер Птаха / скриншот

Российский рэпер Птаха, настоящее имя которого Давид Нуриев, считает что России стоит вернуть все территории, которые ранее входили в состав СССР, в том числе и захватить Украину.

Птаха рассказал о своем отношении к аннексии Крыма. По его словам, ему от этого "ни тепло, ни холодно".

"Но я понимаю: если бы не был Крым наш, там сейчас стоял бы флот НАТО. Я знаю это не только из СМИ - общаюсь с людьми. У меня многие друзья в этом участвовали, в "зеленых человечках" были", - рассказал артист в интервью КП.

Российский рэпер вспомнил, как приезжал в оккупированный Донецк в 2014 году.

"То, что происходит сейчас, неизбежно было. Потому что там все-таки больше русскоязычные живут", - считает сторонник "русского мира".

Комментируя внутрироссийские споры по поводу Донбасса, Птаха отметил: "Я бы всю территорию Совка вернул".

Напомним, ранее Министерство культуры Украины составило "черный список" лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. В этом списке немало артистов из РФ. В частности, известному российскому певцу Егору Криду запретили въезд на территорию Украины до 2021 года включительно. Также запрещен въезд в Украину российской телеведущей Дане Борисовой. Кроме того, персоны нон грата - актеры из Ополченочки.

Как сообщал Главред, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов считает, что в российском обществе все же есть прослойка людей, которые готовы оставить Украину в покое и считают, что избыток агрессии со стороны России в отношении окружающего мира нужно сократить.