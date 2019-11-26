Российский журналист объяснил, чего Путин добивается по Донбассу

Задача Владимира Путина по Донбассу - не допустить движения Украины в Европу, поделился журналист / Reuters

Российский журналист Семен Новопрудский считает, что задача президента Российской Федерации Владимира Путина по Донбассу, в частности, не допустить восстановления территориальной целостности Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский должен понимать, что при нынешнем хозяине Кремля невозможно возвращение под контроль Киева Крыма и части Донбасса, говорится в колонке Новопрудского в журнале Новое время.

По мнению журналиста, глава РФ, как минимум, хочет сохранить статус-кво на части востока Украины и возложить всю политическую ответственность за захваченные земли на Киев.

"…Его задача - не допустить… движения (Украины - Ред.) в Европу, не отдать контроль над границей, оставить Донбасс разделенным и в значительной мере контролируемым Россией, но при этом не нести юридической ответственности за так называемые… ("Л/ДНР" - Ред.)", - полагает автор.

Ранее политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) Александр Морозов говорил, что украинцы сломали планы Владимира Путина. Эксперт добавил, что хозяин Кремля хотел остановить демократическое развитие украинского государства.