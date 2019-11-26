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Политолог объяснил, как украинцы обломали планы Путина

26 ноября 2019, 07:11

Хозяин Кремля остановить демократическое развитие украинского государства, считает эксперт.

Политолог сообщил, что Владимир Путин хотел остановить демократическое развитие Украины
Владимир Путин хотел остановить демократическое развитие Украины, сообщил политолог / Reuters

Сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) - политолог Александр Морозов полагает, что украинцы обломали планы российского президента Владимира Путина.

В 2014-2015 годы был момент, когда власти РФ считали, что Украину удастся развалить, "Новороссию" - можно создать, но сопротивление украинцев заставило Кремль изменить мнение, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник добавил, что с помощью агрессии глава РФ хотел остановить развитие демократии в Украине.

"…Путин аннексией Крыма и нападением на Донбасс намеревался остановить демократическое развитие Украины, заставить ее милитаризоваться, сделать так, чтобы Украиной тоже командовали люди в погонах и камуфляже, и чтобы так продолжалось лет 50", - заявил политолог.

Читайте такжеПолитолог сказал, в обмен на что Путин оставит Донбасс в покоеПо его словам, большая заслуга украинцев заключается в том, что так не вышло, граждане сохранили демократию.

"…Я не идеализирую ситуацию, так как идеологическая борьба в Украине очень острая. Но в целом украинское общество сохраняет свою демократическую направленность", - добавил Морозов.

Политолог добавил, что теперь у нашей страны есть заслуга, огромная и очень важная для всего постсоветского мира, - украинцы не сдались и не согласились на отказ от демократии ради прекращения войны или на примирение с "восточным монстром".

Ранее бывший узник Кремля - украинский режиссер Олег Сенцов, говорил, что Владимир Путин хочет набросить часть востока Украины на Киев как ошейник и дергать за него, чтобы сделать из нашего государства послушную собаку.

Донбасс Новороссия Крым агрессия планы Владимир Путин Александр Морозов
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