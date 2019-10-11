Актерам из Ополченочки запретили въезд в Украину

Ополченочка / 24 Канал

Министерство культуры Украины пополнило черный список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В пятницу 11 октября в черный список попали 4 актеров, которые играли в пропагандистском фильме Ополченочка

Согласно обновленному списку Минкультуры, который содно посмотреть на сайте ведомства, в список попали российские актрисы Наталья Колоскова, Мария Перн, а также российские актеры Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.

Причины внесения этих лиц в перечень на сайте министерства не указаны, но известно, что все они играли роли в фильме Ополченочка, который снимался на оккупированной части Донбасса - в "ЛНР".

Всего в списке 151 человек.

Напомним, что перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как известно, Ополченочка - фильм, снятый в "ЛНР", в котором превозносят террористов, которые воюют в рядах наемников на оккупированном Донбассе. В фильме рассказывается, как три женщины в 2014 году попали на территорию боевых действий и потом собрались вместе, став экипажем танка Т-64БВ в составе "народной милиции ЛНР".

Особенно россиян и террористов взбесило, что прообраз "Ополченочки" - Светлана Дрюк - весной 2019 года перешла на сторону ВСУ и заявила, что готова давать свидетельства против "ЛДНР".

Ранее сообщалось, что в Ополченочке сыграла Наталья Поклонская.