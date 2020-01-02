"Это же бандеровец": изгнанный из Крыма журналист рассказал об угрозах

Евгений Гайворонский / ru.krymr.com

Изгнанный из аннексированного Россией Крыма блогер и журналист Евгений Гайворонский пожаловался на угрозы в свой адрес. По его словам, во время этилирования из "миграционной тюрьмы" в Краснодарском крае на оккупированный Донбасс боевики "ЛНР" заявили, что убьют его "голыми руками".

"Везли нас в ГАЗеле, девять человек. Часть – из так называемой ЛНР из-за просрочки и нарушения трудовых патентов выдворяли в "ЛНР", а я и еще четыре человека – именно в Украину, которая подконтрольна Киеву. И вот пока мы ехали, а там были реальные боевики, которые воевали на стороне "ЛНР" против Киева, они кричали на пристава: "Вы что творите? Это же бандеровец, он же Путина ненавидит, нас ненавидит! Из-за таких, как он, мы до сих пор Киев не захватили. Давайте позвоним в ФСБ, чтобы его в Украину не везли. Давайте его в "ЛНР" вывезем, мы его прям там на первом метре нашей границы голыми руками убьем. Нам наше МГБ поможет", – рассказал "крымнашист" в комментарии Крым. Реалии.

При этом он отметил, что его пытались пинать, когда он сидел на полу в наручниках, но приставы не позволили.

"Слава богу, что не дошло до того, что приставы позвонили бы в ФСБ и подняли вопрос того, чтобы меня в Украину, которая подконтрольна Киеву, не довезти", – подытожил Гайворонский.

Как ранее сообщал Главред, "депортированному" из аннексированного Крыма на материковую Украину блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому запретили также посещать территорию России.