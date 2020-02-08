"Отбили почку": экс-узник боевиков "ДНР" указал на предателей среди участников обмена

Станислав Асеев / Radiosvoboda

Бывший пленный боевиков "ДНР" Станислав Асеев рассказал о "предателях" в рядах участников обмена. По его словам, Евгений Бражников, который также вернулся в Украину в рамках обмена пленными, избивал его.

При этом он отметил, что те, кто выполнял приказы боевиков, избежали пыток.

"И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку. Они ворвались в нашу камеру посреди ночи и переломали всех", - рассказал в интервью изданию Тиждень журналист.

Кроме того, он сообщил, что Бражников часто действовал без приказов.

"Как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, и только военные спасли его от самосуда", - отметил Асеев

Также он заявил, что Бражниковым сейчас занимается СБУ.

"Он (Владимир Зеленский, - ред.) позвонил главе СБУ, и там ему сказали, что занимаются Бражниковым. То есть им точно известно о преступлениях этого человека", - подытожил журналист.

Как ранее сообщал Главред, бывший пленный боевиков - журналист Станислав Асеев, считает, что пока Украина имеет внешнего агрессора, у нашей страны автоматически есть "материал" для склеивания и сшивания государства.