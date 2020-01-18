"Можно благодарить Россию": журналист рассказал о "материале" для склеивания Украины

В Украине может вырасти новое поколение, которому для объединения не будут нужны "искусственные инъекции", поделился журналист.
Бывший пленный боевиков - журналист Станислав Асеев, считает, что пока Украина имеет внешнего агрессора, у нашей страны автоматически есть "материал" для склеивания и сшивания государства.
В этом смысле украинцы могут благодарить Российскую Федерацию, рассказал журналист в интервью Zn.ua.
По словам собеседника, возможно, в украинском государстве вырастет новое поколение, которому для объединения не будут нужны подобные искусственные инъекции.
"Пока есть внешний агрессор, у нас автоматически есть материал для склеивания и сшивания Украины. И в этом смысле мы можем благодарить Россию. А там - посмотрим…", - заявил журналист.
Ранее украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что тот помог объединить Украину.