"Можно благодарить Россию": журналист рассказал о "материале" для склеивания Украины

Благодаря России Украина имеет "материал" для склеивания государства, полагает журналист / УНИАН

Бывший пленный боевиков - журналист Станислав Асеев, считает, что пока Украина имеет внешнего агрессора, у нашей страны автоматически есть "материал" для склеивания и сшивания государства.

В этом смысле украинцы могут благодарить Российскую Федерацию, рассказал журналист в интервью Zn.ua.

По словам собеседника, возможно, в украинском государстве вырастет новое поколение, которому для объединения не будут нужны подобные искусственные инъекции.

"Пока есть внешний агрессор, у нас автоматически есть материал для склеивания и сшивания Украины. И в этом смысле мы можем благодарить Россию. А там - посмотрим…", - заявил журналист.

Ранее украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что тот помог объединить Украину.