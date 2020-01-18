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"Можно благодарить Россию": журналист рассказал о "материале" для склеивания Украины

18 января 2020, 10:40

В Украине может вырасти новое поколение, которому для объединения не будут нужны "искусственные инъекции", поделился журналист.

Журналист полагает, что благодаря России Украина имеет материал для склеивания государства
Благодаря России Украина имеет "материал" для склеивания государства, полагает журналист / УНИАН

Бывший пленный боевиков - журналист Станислав Асеев, считает, что пока Украина имеет внешнего агрессора, у нашей страны автоматически есть "материал" для склеивания и сшивания государства.

В этом смысле украинцы могут благодарить Российскую Федерацию, рассказал журналист в интервью Zn.ua.

По словам собеседника, возможно, в украинском государстве вырастет новое поколение, которому для объединения не будут нужны подобные искусственные инъекции.

"Пока есть внешний агрессор, у нас автоматически есть материал для склеивания и сшивания Украины. И в этом смысле мы можем благодарить Россию. А там - посмотрим…", - заявил журналист.

Ранее украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что тот помог объединить Украину.

новости России Станислав Асеев новости Украины
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