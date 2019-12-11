"Покорить нас хочет": Сенцов поблагодарил Путина

Олег Сенцов / УНИАН

Бывший политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По его словам, именно хозяин помог объединить Украину.

"Как бы я не ненавидел Путина, я ему благодарен за то, что он нас объединил", - цитирует Сенцова издание theБабель.

При этом он указал, что иначе Украину бы постигла судьба "прогневающей Беларуси".

"Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами", – заявил украинский режиссер.

В то же время он указал, что Украина не сможет вернуть оккупированный Донбасс пока Путин правит Россией.

"Он не отдаст его (Донбасс, - ред.) на наших условиях. Крым он тем более не отдаст, он скорее Кремль отдаст, чем Крым. Но Путин не вечен, мы все вернем, рано или поздно. Но это когда-то", - считает бывший узник Кремля.

Также Сенцо призвал вернуть всех украинцев, которые сидят в российских тюрьмах.

Как ранее сообщал Главред, официальный Киев рассчитывает на то, что 77 граждан Украины будут возвращены в ходе грядущего обмена пленными с боевиками из группировок "Л/ДНР" из Донбасса.