Станислав Асеев. "Изоляция" - российский концлагерь на Донбассе

Тюрьма, на самом деле концлагерь, где применяют жуткие пытки, действует в современной Украине. За тюремным забором нет никаких законов, здесь совсем другая жизнь: в унижении, страхе и неуверенности, с ранами и следами ожогов на теле, с болью от переломанных костей и часто от сломанной воли и сознания. Здесь главная задача – выжить, когда жить уже не хочется и от тебя почти ничего не зависит, сохранить здравый смысл, когда уже близок к безумию, остаться человеком в бесчеловечных условиях, где вера, прощение, ненависть и даже взгляд между палачом и жертвой приобретают других смыслов.

Интервью Андреаса Умланда с бывшим узником пыточной тюрьмы "Изоляция" в Донецке Станиславом Асеевым.