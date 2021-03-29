В Bellingcat установили личности россиян, причастных к пыткам в тюрьме Изоляция в Донецке

Теперь можно официально предъявлять претензии РФ за нарушение законов и обычаев ведения войны, сообщил журналист, бывший пленник боевиков Cтанислав Асеев.
Расследователи международной организации Bellingcat установили личности трех россиян, которые были причастны к пыткам в тюрьме Изоляция, которая подконтрольна боевикам самопроголошенной "ДНР" и расположна в оккупированном Донецке.
Как сообщил в Facebook журналист, бывший пленник боевиков Cтанислав Асеев, жители РФ Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев причастны к пыткам и унижениям человеческого достоинства.
Асеев также опубликовал фото россиян и их персональные данные:
- Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195. Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".
- Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной "Бут". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516. Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.
- Ерёмичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной "Ермак". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493. Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".
"Теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициирован в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИД", - написал Асеев.
Также он сообщил, что скоро будет выложена информация об их лидере по прозвищу "Ленин".
"Я 28 месяцев слушал, как вы бьете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затягиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать" стену плача", - написал Асеев.
Справка. "Изоляция" — тюрьма, расположенная в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке. Появилась после того, как 9 июня 2014 года представители так называемой Донецкой Народной Республики захватили территорию художественного фонда Изоляция и превратили её в закрытый тайный объект "Министерства госбезопасности ДНР".
Как сообщает Википедия, на территории этого объекта тренируются военные "ДНР", функционирует склад украденных автомобилей, военной техники и оружия, а также незаконно удерживаются люди, которых подвергают пыткам. Тюрьма имеет статус секретной. Приговоры, по которым удерживаемые находятся в "Изоляции", выносятся "судами ДНР" без надлежащего расследования.
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Напомним:
- Владимир Балух, освобожденный из российских застенков во время большого обмена между Киевом и Москвой, заявил о том, что подконтрольные Кремлю тюремщики неоднократно применяли к нему пытки.
- Освобожденный политзаключенный, украинец Николай Карпюк также рассказал о пытках в российских тюрьмах.