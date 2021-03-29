В Bellingcat установили личности россиян, причастных к пыткам в тюрьме Изоляция в Донецке

"Изоляция" — тюрьма, расположенная в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке / Reuters

Расследователи международной организации Bellingcat установили личности трех россиян, которые были причастны к пыткам в тюрьме Изоляция, которая подконтрольна боевикам самопроголошенной "ДНР" и расположна в оккупированном Донецке.

Как сообщил в Facebook журналист, бывший пленник боевиков Cтанислав Асеев, жители РФ Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев причастны к пыткам и унижениям человеческого достоинства.

Асеев также опубликовал фото россиян и их персональные данные:

Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 г.р., позывной "Толстый". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 587195. Занял место Палыча (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".

Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980 г.р., позывной "Бут". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 616516. Правая рука Кривоноса, один из старших по смене.

Ерёмичев Руслан Владимирович, 15.07.1979 г.р., позывной "Ермак". Паспорт гражданина РФ: Серия 6019 № 627493. Главный любитель молодых девочек на "Изоляции".

Фото Facebook Станислав Асеев (Stanyslav Asieiev)

Фото Facebook Станислав Асеев (Stanyslav Asieiev)

Фото Facebook Станислав Асеев (Stanyslav Asieiev)

Фото Facebook Станислав Асеев (Stanyslav Asieiev)

Фото Facebook Станислав Асеев (Stanyslav Asieiev)

Фото Facebook Станислав Асеев (Stanyslav Asieiev)

"Теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициирован в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИД", - написал Асеев.

Также он сообщил, что скоро будет выложена информация об их лидере по прозвищу "Ленин".

"Я 28 месяцев слушал, как вы бьете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затягиваете людей с электроожогами в камеры, где они и дальше должны "держать" стену плача", - написал Асеев.

Справка. "Изоляция" — тюрьма, расположенная в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке. Появилась после того, как 9 июня 2014 года представители так называемой Донецкой Народной Республики захватили территорию художественного фонда Изоляция и превратили её в закрытый тайный объект "Министерства госбезопасности ДНР".

Как сообщает Википедия, на территории этого объекта тренируются военные "ДНР", функционирует склад украденных автомобилей, военной техники и оружия, а также незаконно удерживаются люди, которых подвергают пыткам. Тюрьма имеет статус секретной. Приговоры, по которым удерживаемые находятся в "Изоляции", выносятся "судами ДНР" без надлежащего расследования.

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Напомним: