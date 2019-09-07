Электроток и кулек на голову: Карпюк рассказал о пытках в российской тюрьме

Станислав Клых вернулся в Украину / УНИАН

Освобожденный украинский политзаключенный Николай Карпюк рассказал о пытках в российских тюрьмах.

"Во Владикавказе... кого-то выводят, начинают закрывать ему голову кульком и скрежет скотча, человека вывозят на пытки. А потом его привозят в соседнюю камеру, а звукоизоляция там очень паршивая, его привязывают наручниками, ставят на колени, и этот крик мента: "На колени! Не спать!". А этот несчастный стонет, просит: "Дайте мне бумагу, я напишу все, что от меня надо. Дайте мне поспать просто". Это самое страшное, я это не забуду никогда.

Читайте также"Все сделаем": Зеленский пообещал решить материальные проблемы освобожденных украинцевВ 4 ночи вывозили меня. Подключали электрический ток... но когда сам переносишь - это одно дело. А когда слышишь, как издеваются над другими – это гораздо сложнее", - рассказал он в комментарии журналистам в аэропорту Борисполь.

Он также добавил, что еще один освобожденный украинский узник Станислав Клых находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

"То, что я перенес – это одно дело. А если бы вы увидели, что происходит со Станиславом, когда у него все колени, локти просто счесаны. По сравнению с тем, что он пережил, меня, можно сказать, даже не пытали", - цитирует Карпюка pravda.com.ua.

Напомним, ранее в СБУ назвали число остающихся в плену украинцев.