Обосновался в Киеве: появились неожиданные факты о палаче "ДНР" Куликовском

Денис Куликовский находился в Киеве и "его фактически приютило СБУ".
Задержанный накануне комендант донецкой тюрьмы Изоляция Денис Куликовский уже два года находился в Киеве, об этом знала СБУ.
Как говорится в материале 1+1, при проведении расследования об Изоляции один из сотрудников украинской спецслужбы требовал не обнародовать информацию о Куликовском.
"Он требовал не показывать фотографии палача в эфире. Сначала говорил, что это будет мешать поймать Палыча. Потом прибегал к угрозам. А наконец заявил, что Куликовский еще с начала 2019 года находится в Киеве", - рассказала журналистка.
Информацию о том, что Куликовский находился в Киеве и "его фактически приютило СБУ", подтвердил журналист Сергей Иванов в комментарии каналу Skrypin.ua. Он также работал над фильмом о тюрьме боевиков.
Журналист пояснил, что Куликовский уехал из оккупированного Донецка после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко и передела власти между боевиками.
"В Изоляции сидели не только проукраинские люди. Он (Куликовский) нажил себе много врагов и вынужден был предложить себя наверняка в качестве свидетеля или источника информации. Возможно, СБУ нам расскажет, что у него было кого сдать или вот он всех уже сдал" – добавил Иванов.
Что такое тюрьма Изоляция
Изоляция - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.
По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме Изоляция в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.
По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Изоляции заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.
29 октября 2020 года руководителю Изоляции заочно сообщено о подозрении.
Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.
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