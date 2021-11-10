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Обосновался в Киеве: появились неожиданные факты о палаче "ДНР" Куликовском

10 ноября 2021, 08:38

Денис Куликовский находился в Киеве и "его фактически приютило СБУ".

Задержание Дениса Куликовского / ssu.gov.ua

Задержанный накануне комендант донецкой тюрьмы Изоляция Денис Куликовский уже два года находился в Киеве, об этом знала СБУ.

Как говорится в материале 1+1, при проведении расследования об Изоляции один из сотрудников украинской спецслужбы требовал не обнародовать информацию о Куликовском.

"Он требовал не показывать фотографии палача в эфире. Сначала говорил, что это будет мешать поймать Палыча. Потом прибегал к угрозам. А наконец заявил, что Куликовский еще с начала 2019 года находится в Киеве", - рассказала журналистка.

Информацию о том, что Куликовский находился в Киеве и "его фактически приютило СБУ", подтвердил журналист Сергей Иванов в комментарии каналу Skrypin.ua. Он также работал над фильмом о тюрьме боевиков.

Журналист пояснил, что Куликовский уехал из оккупированного Донецка после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко и передела власти между боевиками.

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"В Изоляции сидели не только проукраинские люди. Он (Куликовский) нажил себе много врагов и вынужден был предложить себя наверняка в качестве свидетеля или источника информации. Возможно, СБУ нам расскажет, что у него было кого сдать или вот он всех уже сдал" – добавил Иванов.

Что такое тюрьма Изоляция

Изоляция - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме Изоляция в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Изоляции заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю Изоляции заочно сообщено о подозрении.

Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

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