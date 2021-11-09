Головорез из "ДНР": в Киеве схватили коменданта тюрьмы боевиков Изоляция

Денис Куликовский / Facebook С.Асеева

В Киеве задержали военного преступника подпольной тюрьмы Изоляция в Донецке Дениса Куликовского.

Об этом освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года украинский журналист Станислав Асеев рассказал в своем Facebook.

"В Киеве задержан главный военный преступник Изоляции - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря. P.S. Уважаемые коллеги-журналисты, прошу пока не звонить, все детали позже", - написал Асеев на своей странице в Facebook во вторник.

Задержание палача из ДНР: что говорят в МВД

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил агентству Интерфакс-Украина информацию о задержании Куликовского.

По данным сайта Миротворец, Денис Куликовский 1984 года рождения. Он контролер отделения охраны Отдела материально-технического обеспечения МГБ ДНР, лейтенант. Т.н. "глава" Изоляции. Лично принимал участие в пытках, издевательствах над пленными.

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Издание Свои.City в свою очередь пишет, что Куликовский руководил Изоляцией до февраля 2018 года: после очередного избиения одного из заключенных его отстранили.

В СБУ раскрыли детали задержания Куликовского

Как сообщил в комментарии УНИАН пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, сегодня контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации "ДНР", руководителя незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области Изоляция.

По информации СБУ, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины.

"Сейчас в отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности", - пояснил он.

/ ssu.gov.ua

Злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Что известно о задержанном боевике Куликовском

По данным ТСН, клички Куликовского – "Аид" и "Палыч". Большинство родных живут на подконтрольной Украине территории.

По словам бывшей жены, Палыч бежал из "ДНР" еще в 2019 году якобы в Россию.

Жил в Курахово, в 2014 присоединился к рядам боевиков. До этого работал в СИЗО или колонии. Был женат, имеет сына.

Ориентировочно в 2015-2018 годах "Палыч" руководил Изоляцией — бывшей художественной платформой Донецка, которую боевики ОРДО переоборудовали в концлагерь для врагов своего режима.

Многие бывшие узники Изоляции с ужасом вспоминают Куликовского как главного палача тюрьмы. Он обрекал людей на пытки и иногда лично пытал пленных и простых граждан, обвиняемых в деятельности против так называемой "ДНР."

По словам его жертв, под руководством Палыча заключенных избивали, резали, душили, топили, пытали электрическим током и насиловали.

Кроме этого, Куликовский практиковал такие методы психологического воздействия, как захоронение заживо и инсценировка расстрелов.

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Что такое тюрьма Изоляция

Изоляция - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме Изоляция в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Изоляции заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю Изоляции заочно сообщено о подозрении.

Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

Напомним, ранее бывший пленный боевиков "ДНР" Станислав Асеев рассказал о "предателях" в рядах участников обмена. По его словам, Евгений Бражников, который также вернулся в Украину в рамках обмена пленными, избивал его.

При этом он отметил, что те, кто выполнял приказы боевиков, избежали пыток.

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