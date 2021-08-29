Новый тренер сборной Украины сделал громкое заявление об игроках из России

Александр Петраков сделал громкое заявление / УАФ

Сегодня был представлен новый тренерский состав Национальной сборной Украины по футболу - и.о. тренера стал Александр Петраков. Он заверил, что что в его команду не будут вызывать футболистов, играющих в чемпионате России.

По его словам, сейчас не рассматривается вопрос вызова в национальную сборную игроков из российского чемпионата. Это не представляется возможным на фоне российской агрессии на Донбассе.

Петраков рассказал личную историю о том, как он гулял по историческому центру Киева у Андреевской церкви, Софии Киевской, Михайловского собора и увидел мемориал с фотографиями погибших украинских воинов.

"Там со стороны есть фотографии погибших. Увидел, сколько погибло наших военных. Там и девушки, и ребята молодые. Там столько фамилий, столько фотографий. Я понял, что сейчас, наверно, ни футболистов из России, ни какого-то примирение априори быть не может", — сказал он.

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Однако Петраков не исключает, что в будущем таких футболистов можно будет вызвать.

"Сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени. Но на данном этапе – нет, говорю прямо и откровенно", — заявил и.о. главного тренера.

Сборная Украины: матчи в сентябре

Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.

После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.

Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.