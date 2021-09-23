"Пора просыпаться": главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН

Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства призвал оживить ООН и обновить ее устав, чтобы организация стала эффективной и действенно реагировала на глобальные проблемы. Также он призвал всех членов ООН присоединиться к декларации, которая была принята на саммите Крымской платформы в Киеве, и вспомнил о войне на Донбассе.

Покушение на Шефира - цена реформ в Украине

Зеленский начал свою речь с того, что рассказал о покушении на Сергея Шефира - своего близкого друга и первого помощника. Его авто обстреляли под Киевом утром 22 сентября.

"На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, три - попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив, к счастью, жизни водителя ничего не угрожает", - сказал президент.

Зеленский сравнил ООН с "супергероем на пенсии"

Президент Украины призвал "оживить" ООН, сравнив организацию с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать".

В частности, Зеленский отметил, что Организация Объединенных Наций "долго слышит только критику" и "обвинения, что ООН ничего не может" и "стала Лигой Наций".

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"И сегодня ООН — как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром", — сказал глава государства и призвал организацию "снова поверить в себя" и "оживить" устав.

Для того, чтобы оживить ООН, Зеленский призвал государства-члены "говорить друг с другом просто, четко, конкретно, а главное — честно, откровенно".

"Тогда мы перестанем называть Генассамблею ООН "дебатами". Это не дебаты. Потому что дебаты — это живой диалог. Это активный спор разных сторон. Это возможность поставить прямые, откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву", — сказал Зеленский.

Он также напомнил, что решение о проведении первой конференции по созданию ООН было принято в 1945 году на конференции в Ялте, которая уже восьмой год является оккупированной вместе с Крымом.

"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН? Господин Председатель 76-й ассамблеи говорил много об изменении климата и защите окружающей среды и природы на планете. В этом контексте Крым требует внимания ООН еще больше. Из уникальной природы сделали военную базу. Вместо фауны и флоры там флот и солдаты", — возмутился президент Украины.

Мир провалил экзамен на COVID и единство

Зеленский раскритиковал большие государства за неравномерное распределение вакцин против коронавируса и заявил, что во время пандемии COVID-19 мир провалил экзамен на единство.

"Мы все играли в равенство. Играли в единство, где одно дело - делить общие цели, а другая - совместно делить вакцины, которые дают жизнь. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, является звездочка и надпись мелким шрифтом - "все мы люди, все в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса", - заявил Зеленский.

Количество жертв на Донбассе растет - время просыпаться

Выступая с трибуны 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние два года российская агрессия на Донбассе унесла жизни около 2 тыс. человек.

"Пора просыпаться? Но Украина и не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов, под звуки обстрелов на нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд", — сказал президент.

Зеленский напомнил, что с избранием его президентом Украины — уже два года он выступает на Генассамблее ООН, и два года доносит миру страшные цифры последствий российской агрессии в Украине.

"В 2019 году я с этой трибуны сказал: война в Украине — это более 13 тыс. погибших, 30 тыс. раненых. Представьте — 1,5 млн людей вынуждены были оставить свои дома. Каждый год эти цифры звучат в ООН с одной всего лишь поправкой — ежегодно эти цифры, к сожалению, увеличиваются. Я говорил об этом и в 2020 году, и говорю сейчас — в 2021-м. Сегодня у нас уже почти 15 тыс. погибших", — акцентировал глава государства.

"Вот вам цена Свободы. Вот вам цена Независимости", — подчеркнул Зеленский.

ООН и Россия должны присоединиться к Крымской платформе

Зеленский призвал всех членов ООН присоединиться к декларации, которая была принята на саммите Крымской платформы в Киеве. Он упрекнул ООН за то, что организация уклоняется от вопроса Крыма.

Глава государства также заявил, что Крымская платформа открыта и для России.

"И это не ирония и не "троллинг", но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - пояснил президент.

Зеленский призвал мир поддержать освобождение политзаключенных РФ

Владимир Зеленский рассказал ООН о задержании заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, которое произошло в Крыму в начале сентября. Глава государства призвал организацию помочь в освобождении его и еще сотен украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

"Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права. Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и территории Российской Федерации", - сказал Зеленский.

"Призываю вас поддержать обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации нашего украинского оккупированного полуострова, которые будут вынесены на рассмотрение Генеральной ассамблеи до конца года", — добавил президент.

Российские выборы на Донбассе - вызов для ООН

Зеленский призвал ООН действенно отреагировать на раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины, а также проведение в ОРДЛО и Крыму выборов в российскую Госдуму.

"Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно? Но я верю, что не поздно, и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в США, провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и главой Генассамблеи Абдуллой Шахидом, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с представителями крупного бизнеса и инвесторами.

Во время встречи с представителями украинских организаций и церквей США глава государства пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство.