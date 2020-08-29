Продленка в школе во время эпидемии: Степанов рассказал, что должны делать учителя

Степанов рассказал о правилах организации продленки в школах / УНИАН

Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября, но школы начинают работу с 1 сентября. В то же время у Минздрава нет отдельных рекомендаций для проведения занятий в группах продленного дня в условиях эпидемии коронавируса. При этом учителя должны обеспечить выполнение всех эпидемиологических мер в таком формате обучения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга в субботу, 29 августа.

"Министерство здравоохранения в своих рекомендациях никоим образом не ограничивало занятия в группах продленного дня. Если руководитель заведения в состоянии обеспечить все рекомендации, которые были предоставлены для образовательного процесса, никаких препятствий относительно групп продленного дня у нас не существует", - сказал Степанов.

Читайте такжеШколы – на замок: Степанов рассказал, кто останется дома 1 сентябряНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.

В частности, перед началом смены должен проводиться обязательный скрининг работников заведения дошкольного образования. В условиях карантина запрещается вход родителей - детей воспитатели обязаны принимать и провожать на улице. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками.